T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/579 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 1771 ada, 9 nolu parselde, binanın 7. Katında, 19 numaralı Bağımsız Bölümde, 20/458 arsa payına sahip, 5069 yevmiye numarası ile tam hisse oranlı borçlu adına kayıtlı taşınmaz satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Konu taşınmaz, Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Esentepe Mahallesi, Süleyman Şah Caddesi, İnci 2 Apartmanı, No:2/19 adresindedir. Darende Caddesi, Süleyman Şah Caddesi ve Ağaçlı sokağın kesiştiği yerde olup, 3 tarafı yoldur. Taşınmaz, Esentepe Camiine 400, İMKB lisesine 260 ve Esentepe İ.Ö.O.na 670 metre kuş uçumu mesafededir. Bölgede son 1 yıldır apartman tipi konut proje sayısında artış gözlenmiştir. Ulaşım 10 dk. Ara ile gelen belediye ve özel halk otobüsleri ile sağlanabilir. Bölgenin altyapı hizmetlerinden yararlanması tamdır. Taşınmazın parsel bazında yerinin tespiti, heyette bulunan fen bilirkişisinin gösterimi ile sağlanmıştır. Z+8 normal kat olarak yapılan binada 24 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın girişi zemin kat seviyesinden binanın kuzeyinden, Süleyman Şah Caddesi üzerinden sağlanmıştır. Zemin katında sığınak, kazan dairesi mevcuttur. 1. Katta 1-2-3, 2.katta 4-5-6, 3.katta 7-8-9, 4. Katta 10-11-12, 5. Katta 13-14-15, 6.katta 16-17-18, 7.katta 19-20-21 ve 8.katta 22-23-24 nolu bağımsız bölümler bulunmaktadır. Bina merkezi kalorifer ile ısıtılmaktadır. Binada asansör mevcuttur. Binanın dışına ısı yalıtım yapılmıştır. Binanın merdivenleri mermer, merdiven korkulukları alüminyum metal aksamlıdır. Konu taşınmaz binanın 7. Normal katında, bina girişi yönünde binaya doğru bakıldığında arkada sağdadır. Merdiven çıkışına göre soldadır. Taşınmaz 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo, wc-lb., antre, hol, ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın, salonu laminant parke, odaları ve ıslak mekan döşemeleri seramiktir. Islak mekanların duvarları tavana kadar fayans ile kaplıdır. Oda kapıları ahşap camlı, pencereler PVC, duvarlar plastik boyalıdır. Taşınmazın net alanı 101, bürüt alanı 115 m2 dir. " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

İmar Durumu : Elbistan Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, konu taşınmazın bulunduğu parsel; konut alanında, ayrık nizam, E:2.00, yoldan ve komşu parsellerden 5er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir." denilmiştir.

Kıymeti : 115.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/02/2017 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 21/03/2017 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

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Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/579 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

7 - İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı tapuda ve adres kayıt sisteminde adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da elektronik ortamda yapılan ilanın ve gazete yapılan ilan tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 06/01/2017

Basın: 525927