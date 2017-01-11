T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/4879 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Güneşli Mahallesi, 914 ada, 8 nolu parselde, binanın 2. Katında, 14 numaralı Bağımsız Bölümde, 21/330 arsa payına sahip daire vasıflı taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Konu taşınmaz, Kahramanmaraş Elbistan ilçesi Battalgazi Mahallesi Alptuğ Caddesi Gülen Apt. No:30 Daire:14 adresindedir. Taşınmaz, G.Mustafa Kemal İ.Ö.O` na 200, Özel Ceyhan Koleji`ne 350, Söğütlü Camii`ne 400, Otogara 450 metre kuş uçumu mesafededir. Taşınmazın çevresinde, son 2-3 yıl içerisinde yapılan lüks apartman tipi konut sayısında artış gözlenmiştir. Bölge gelişim göstermektedir. Bölgenin altyapı hizmetlerinden yararlanması tamdır. Ulaşım; 200 metre mesafedeki Tepebaşı Caddesi üzerinden 15 dk ara ile geçen belediye ve özel halk otobüsleri ile sağlanmaktadır. Taşınmazın parsel bazında yerinin tespiti, heyette bulunan fen bilirkişisinin gösterimi ile sağlanmıştır. B+Z+3 Normal kat olarak yapılan binada 18 B.B. bulunmaktadır. Binanın girişi bodrum kat seviyesinden Alptuğ caddesinden sağlanmıştır. Bodrum katında sığınak, kazan dairesi, kapıcı dairesi ve 1-2 B.B numaralı meskenler mevcuttur. Zemin katta 3-4-5-6, 1. Katta 7-8-9-10, 2.Katta 11-12-13-14, 3.Katta, 15-16-17-18 nolu B.B. ler bulunmaktadır. Bina merkezi kalorifer ile ısıtılmaktadır. Binada asansör mevcuttur. Binanın merdivenleri mermer, merdiven korkulukları alüminyum metal aksamlıdır. Konu taşınmaz binanın 2. Normal katında, bina girişi yönünde binaya doğru bakıldığında arkada-soldadır. Asansör iniş yönüne göre, soldan birinci dış kapının olduğu dairedir. Taşınmaz 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 2 banyo, wc-lb., antre, hol ve1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın odaları laminant parke, ıslak mekan döşemeleri seramik, duvarları tavana kadar fayans ile kaplıdır. Oda kapıları ahşap camlı, pencereler PVC, duvarlar saten boyalıdır. Balkon, sürgülü cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Taşınmazın net alanı 124 m2, bürüt alanı 141 m2 dir.” şeklinde beyanda bulunulmuştur.

İmar Durumu : Elbistan Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, konu taşınmazın bulunduğu parsel; Konut alanında, ayrık nizam, 4 kata ruhsatlı Taks:0.40, yoldan 5, komşu parsellerden 3'er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir." denilmiştir.

Kıymeti : 135.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/02/2017 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 21/03/2017 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu – Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

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Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4879 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

7 - İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı tapuda ve adres kayıt sisteminde adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da elektronik ortamda yapılan ilanın ve gazete yapılan ilan tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 08/01/2017

Basın: 525936