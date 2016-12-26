T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/1587 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Özcanlı Mahallesi, 101 ada 117 Nolu parsel, 10.000,27 m² yüzölçümlü, HAM TOPRAK VE TAŞLIK vasfındaki taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; konu taşınmaz 101 ada 117 nolu parsel, Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Özcanlı Mahallesindedir. Parselin ortalama eni 70 metre, ortalama uzunluğu 110 metredir. Yaklaşık %6 eğimli bir alanda olup, geometrik olarak şekilsizdir. Özcanlı Mahallesi, Elbistan Şehir merkezine 22 km mesafede olup, yolu asfalttır. Yol, içme suyu, elektrik hizmetleri mevcuttur. Özcanlı Mahallesinin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Yurt dışında çalışan gurbetçilerin yaz mevsiminde gelmesi sebebi ile bahçeli ev tipi yapılara talep artışı olduğu bilgisi alınmıştır. Değerlemeye konu 101 ada 117 nolu parsel üzerinde; Z+1 normal kattan oluşan mesken, 1 sulama havuzu, 1 sondaj kuyusu, 1 depo, yaklaşık 200 adet 5 yaşında elma, can eriği, ceviz, tut, şeftali, kiraz, kayısı fidanları, yaklaşık 70 kök 5 yaşında üzüm bağı bulunmaktadır. Parselin etrafı dikenli tel ile çevrilidir. Parselin eğimli olması sebebi ile taş duvar ile seki oluşturularak tarıma elverişli hale getirilmiştir. Parselin ortasında yer alan betonarme Z+1 kattan oluşan bina, 2 oda wc, 2 balkon mutfak hacimlerinden oluşmaktadır. Binanın dışı plastik boyalı, üzeri saç çatılıdır. Pencereleri pvc dir. Binanın net alanı 60 m2, bürüt alanı 75 m2 dir. Sulama havuzu; meskenin doğusundadır. Yaklaşık 60 m2 alan sahip olup, 1.5 metre derinliğindedir. (90 m3). Perde beton ile imal edilmiştir. Depo: Havuzun bitişiğinde, yaklaşık 30 m2 bürüt alanı sahiptir. Demir saçtan imal edilmiştir. İmar Durumu 30 Mart Yerel seçimler sonrasında, Kahramanmaraş ilinin Büyükşehir statüsü kazanması sebebi ile konu taşınmaz Elbistan Belediyesi mücavir alan sınırına girmiştir. Seçimlerden sonra, bölgede henüz imar çalışması yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Yapılan görüşmede alınan şifahi bilgilere göre, konu parselin 1/25000 ölçekli planlar `tarım alanında kalmakta olduğu plansız alanlar yönetmeliği kapsamında konu parsel üzerine 250 m² yi geçmemek şartı ile konut amaçlı yapı yapılabilmekte olduğu parselin tarımsal amaçlı kullanılabileceği ifade edilmiştir. " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

İmar Durumu : YOK

Kıymeti : 150.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 23/02/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 28/03/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

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Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1587 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

7 - İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı tapuda ve adres kayıt sisteminde adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da elektronik ortamda yapılan ilanın ve gazete yapılan ilan tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 22/12/2016

Basın: 516468