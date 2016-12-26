T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/481 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Güneşli Mahallesi, 1948 ada, 1 nolu parselde bulunan binada, 4. kat, 15 numaralı Bağımsız Bölümde, 420/6738 arsa payına sahip taşınmaz satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Konu Taşınmaz, Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Battalgazi Mahallesi, Paşalık Caddesi, Paşa Kent Konutları, No:31/15 adresindedir. Taşınmaz, Paşalık Camii`ne 70, Alagöz petrole 300 ve Müftülük binasına 320 metre kuş uçumu mesafededir. Taşınmazın çevresinde, son 2-3 yıl içerisinde yapılan lüks apartman tipi konut sayısında artış gözlenmiştir. Bulunduğu bölge konut alanı olarak tercih edilen yerdir. Ulaşım belediye ve özel halk otobüsleri ile sağlanabilir. Bölgenin altyapı hizmetlerinden yararlanması tamdır. Konu taşınmazın konumlu olduğu bina: B+Z+4 normal kattan oluşmakta ve binada toplam 16 B.B bulunmaktadır. Binanın bodrum katında 1 B.B numaralı işyeri, sığınak, kalorifer dairesi ve kapıcı dairesi mevcuttur. Zemin katta 2-3-4, 1. normal katta 5-6-7, 2. katta 8-9-10, 3. Katta 11-12-13 ve 4. Kata 14-15-16 B.B numaralı meskenler bulunmaktadır. Bina merkezi kalorifer ile ısıtılmaktadır. Binada asansör mevcuttur. Binanın dışına ısı yalıtım sistemi yapılmıştır. Binanın merdivenleri mermerdir. Konu taşınmaz binanın 4.Normal katında, bina girişi yönünde binaya doğru bakıldığında arkada-soldadır. Taşınmaz 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 1 banyo, wc-lb., antre, hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın oda kapıları ahşap, pencereleri PVC, duvarlar saten boyalı, odaların zemini laminant parkedir. Islak mekanların zemini seramik, duvarları tavana kadar fayans ile kaplıdır. Taşınmazın net alanı 103 m2, bürüt alanı 120 m2 dir. " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

İmar Durumu : Elbistan Belediyesi İmar Müdürlüğü`nden alınan bilgiye göre, konu taşınmazın bulunduğu parsel; Konut alanında, ayrık nizam, 5 kat, Taks:0.30, Kaks:1.50, yoldan 5 ve komşu parsellerden 3'er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 110.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 21/02/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 21/03/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/481 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

7 - İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı tapuda ve adres kayıt sisteminde adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da elektronik ortamda yapılan ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 22/12/2016

Basın: 516466