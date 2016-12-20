T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/150 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Taşınmazın Özellikleri : Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, güneşli Mah. Paşalık mevkii 1800 Ada, 2 Parselde kayıtlı, 24 Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz Müdürlüğümüze sunulan bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz Bodrum + Zemin + 7 Normal kat bulunan binanın 7. katındadır. Daire + çatı şeklinde Dubleks yapıdadır. Çift yol cephelidir. 1 salon 4 oda 1 mutfak 3 banyo WC-LVB antre, hol, kiler ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Odalar parke, ıslak mekan döşemeleri seramik, duvarlar tavana kadar fayans ile kaplıdır. Oda kapıları ahşap, pencereler PVC, duvarlar saten boyalıdır. Brüt alanı 181 metredir.

Adresi : Orhangazi Mah. Tepebaşı Caddesi Yıldırımlı Sokak, Zümrüt Apt. No:1/21 Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

Yüzölçümü : 158 m2

Arsa Payı : 200/3968

İmar Durumu : Yola Mesafesi 5 m, Komşuya mesafesi 5 m, İnşaat tarzı Konut + Ticari alanında ayrık + bitişik nizam E:2.50, yoldan ve komşu parsellerden 5 er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 170.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17.Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca KDV'den İSTİSNADIR.

Kaydındaki Şerhler : 21/05/2013 tarihli yönetim planı vardır.

1. Satış Günü : 27/01/2017 günü 14:45 - 14:50 arası

2. Satış Günü : 24/02/2017 günü 14:45 - 14:50 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN VE TOPLANTI SALONU KÖPRÜBAŞI MAH. CUMHURİYET MEYDANI

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SATIŞ ŞARTLARI:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (BU TUTAR MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TR 840001500158007290495053 İBAN NOLU HESABINA DOSYA NUMARASI İSİM VE TC KİMLİK NUMARASI İLE YATIRILIP, MAKBUZ /DEKONT İLE ARTTIRMAYA KATILMAK DA MÜMKÜNDÜR.) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. (DV ve harçlardan muafiyet ve istisnaları bulunanlar dayanaklarını sunmaları gerekmektedir.) Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/150 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

7- İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı tapuda ve adres kayıt sisteminde adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Basın: 511061