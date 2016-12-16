Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bu haber kez okundu.

T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ
T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/666 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı (KDV muafiyet ve istisnası bulunanların dayanaklarını sunmaları gerekmektedir) ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 14/12/2016

1.İhale Tarihi     : 26/01/2017 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

2.İhale Tarihi     : 14/02/2017 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.

İhale Yeri          : Bay-Er Yediemin ve Oto Kurtarma - Orhangazi Mah. Termik Cad. No:112/A Elbistan Kahramanmaraş

No        Takdir Edilen Değeri TL.            Adedi   KDV     Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1          60.000,00                                 1          %18     01ayt47 Plakalı, 2014 Model , FORD Marka , NMOEXXTTGEEA18762 Şasi No'lu, Rengi Beyaz , ARACIN SAĞ SİNYALİ KAPAĞI KIRIK, ANAHTAR VE RUHSATI YOK.

NOT: Mahcuza ait fotoğraflar https://esatis.uyap.gov.tr/esatis/index.html adresinden görülebilir.

(İİK m.114/1, 114/3)

Basın: 510135

 

 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner29