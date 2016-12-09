T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/1315 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Ceyhan Mahallesi, 283 ada 46 nolu parselde bulunan binanın zemin katında 3 numaralı Bağımsız Bölümde dükkan niteliğinde 883/9495 arsa payına sahip, borçlu adına kayıtlı olan hisse oranı 10/77 hissesi satışa konudur. Bilirkişice yapılan tespitlere göre; Konu taşınmazlar, Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Ceyhan Mahallesi, Dulkadiroğlu Caddesi, Manaklar İş Hanı., No:53/C-101-112 adresindedirler. Dulkadiroğlu Caddesi üzerinden binaya doğru bakıldığında soldan 3. Dükkandır. Dulkadiroğlu Caddesine cephesi 5.20 metre olup, ortalama derinliği 16 metredir. Zemin kat projesine göre tek oda hacminden oluşmaktadır. Yer döşemesi laminant parke, ıslak mekan yer döşemeleri seramiktir. Islak mekanların duvarları tavana kadar fayans ile kaplıdır. Vitrini alüminyum cam çerçevelidir. Duvarları saten boyalı, tavanı spot gömme ışıklıdır. Bodrum kat: projesine göre tek oda hacminden oluşmaktadır. Yer döşemeleri seramiktir. Islak mekanların duvarları yarıya kadar fayans ile kaplıdır. Duvarları plastik boyalıdır. Konu taşınmaz projesinden farklı olarak, zemin katında: Merdiven kovasından ve 4 nolu bağımsız bölümün arka kısmından hacim alarak 16 m2 büyütülmüştür. Bodrum katında sığınak ve 4 nolu B.B. ekinden hacim alarak 33 m2 büyütülmüştür. Taşınmazın mevcut bürüt alanı (büyütülmüş hali ile) bodrum kat 101 m2, zemin kat 95 m2 dir. Proje harici büyümeler, tapu projesine işlenmediğinden ve herhangi bir şikayet halinde, projedeki haline dönüştürülmesi gerektiğinden yasal alan olarak kabul edilmemiştir. Değer takdiri projedeki alan üzerinden verilmiştir. Taşınmazın yasal net alanı bodrum kat 60 m2 + zemin kat 72 m2 toplam 132 m2, bürüt alanı bodrum kat 68 m2 + zemin kat 79 m2 toplam 147 m2 dir.

Kıymeti : 72.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 08/02/2017 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 08/03/2017 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

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2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Ceyhan Mahallesi, 283 ada 46 nolu parselde bulunan binanın 3.Normal katında 25 numaralı Bağımsız Bölümde mesken niteliğinde 264/9495 arsa payına sahip borçlu adına kayıtlı kayıtlı 37/264 hissesi satışa konudur. Bilirkişice yapılan tespitlere göre; Binanın 3.Normal katında, bina girişi yönünde binaya doğru bakıldığında önde-solda-arkadadır. Taşınmaz projesine göre 1 salon, 3 oda, mutfak, 1 banyo, antre, hol, wc-lb. ve 1 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Konu taşınmazın yer döşemesi mozaik, duvarlar plastik boyalı, pencereleri demir doğramadır. Konu taşınmazda fiziki ve fonksiyonel yıpranma gözlenmiştir. Taşınmazın inceleme günü, kullanılamayacak halde olması, projesine uygun hale getirilme masrafı, değer takdirinde göz önünde bulundurulmuştur. Taşınmazın net bürüt alanı 85 m2, mevcut bürüt alanı 94 m2 dir." şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Kıymeti : 6.600,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 08/02/2017 günü 14:25 - 14:30 arası

2. Satış Günü : 08/03/2017 günü 14:25 - 14:30 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

Taşınmazların Genel Özellikleri:

Taşınmazlar, Çarşı Camii'ne 50, Atatürk İ.Ö.O’na 100, Ulu Camiine 125 ve Candargazi İş Hanına 90 metre kuş uçumu mesafededir. Alt yapı imkanlarından yaralanması tam olup ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Konu taşınmazların bulunduğu bina, Elbistan şehir merkezinde olup, bilinen bir iş merkezidir. Çevrede ticari canlılık mevcuttur. Binanın zemin katı hariç, diğer katlarında fiziki ve fonksiyonel yıpranma gözlenmiştir. Taşınmazın parsel bazında yerinin tespiti, heyette bulunan fen bilirkişisinin gösterimi ile sağlanmıştır. Değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu bina 20.03.2002 tarihli onaylı mimari projesinde ve mevcutta Bodrum + Zemin+ 3 Normal kat olarak inşa edilmiş olup, binada toplam 28 B.B bulunmaktadır. Bodrum katta; zemin katta bulunan 1-2-3-4-5-6-7 B.B numaralı dükkanların depoları mevcuttur. Zemin katta 1-2-3-4-5-6-7 B.B numaralı dükkanlar, 1. Katta 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 B.B numaralı bürolar, 2. Katta 21-22-23-24 ve 3.Katta 25-26-27-28 B.B numaralı meskenler bulunmaktadır. Bina soba ile ısıtılmaktadır. Binada asansör bulunmamaktadır. Binanın merdivenleri mermer, merdiven korkulukları metal aksamlıdır. Bina girişi zemin kat seviyesinden, Dulkadiroğlu Caddesi üzerinden sağlanmıştır. Binanın bodrum ve zemin katındadır.

Taşınmazların İmar Durumu:

Elbistan Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, konu taşınmazın bulunduğu parsel; Ticari alanda, bitişik nizam, 3 kat olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir. " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

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Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1315 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/12/2016

Basın: 503070