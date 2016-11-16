T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/5023 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre; Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Kızılcaoba Mahallesi 607 Ada, 13 Parsel, B Blokta bulunan zemin kat, 2 numaralı bağımsız bölümde 64/1200 arsa paylı taşınmazdır. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Taşınmaz Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Kızılcaoba Mahallesi Yavuz Selim Caddesi Onur Sitesi B Blok No:8/2 adresindedir. Taşınmaz Anadolu Lisesine 180, Yeni Camiine 170, 1 Nolu Sağlık Ocağına 300, Askerlik Şubesine 310, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine 500 metre kuş uçumu mesafededir. Taşınmazın çevresinde, son 2-3 yıl içerisinde yapılan lüks apartman tipi konut sayısında artış gözlenmiştir. Bölgenin altyapı hizmetlerinden yararlanması tamdır. Ulaşım yakın mesafedeki Kışla Caddesi üzerinden 20 dakika ara ile geçen belediye ve özel halk otobüsleri ile sağlanmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu onur sitesi 1517 m² alan üzerninde A ve B Blok olmak üzere 2 binadan oluşmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu B BLok parselin batısındadır. B+Z+3 normal kat olarak yapılan binada 9 B.B bulunmaktadır. Bodrum katta sığınak, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi ve 1 B.B numaralı mesken mevcuttur. Zemit katta 2-3, 1.katta 4-5, 2.katta 6-7, 3.katta 8-9 bağımsız bölüm numaralı meskenler bulunmaktadır. Bina merkezi kalorifer ile ısıtılmaktadır. Binada asansör mevcuttur. Binanın dışı plastik boyalıdır. Parsel sınırı, ihata duvarı ile çevrilidir. Binanın merdivenleri mermer, merdiven korkulukları alüminyum metal aksamlıdır. Bina girişi Yavuz Selim Caddesi üzerinden bodrum ve zemin kat ara seviyesinden sağlanmaktadır. Binanın zemin katında, bina girişi yönünde binaya doğru bakıldığında önde-solda-arkadadır. Merdiven çıkışına göre soldadır. Taşınmaz 1 salon, 4 oda, 1 mutfak, 2 banyo, wc-lb, antre, hol ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın odaları laminant parke, ıslak mekan döşemeleri seramik, duvarları tavana kadar fayans ile kaplıdır. Oda kapıları ahşap camlı, pencereler pvc, duvarlar saten boyalıdır. Mutfak balkonu alüminyum cam kaplama sistemi ile kapatılmıştır. Taşınmazın net alanı 156 m², brüt alanı 175 m²'dir " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

İmar Durumu : Elbistan İmar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, taşınmazın bulunduğu parsel, konut alanında, ayrık nizam, 4 kat, Taks:0.40 yoldan 5, komşu parsellerden 3'er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 150.000,00 TL

KDV Oranı : %8 (08/09/2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 2016/9153 sayılı Bakanlar kurulu kararı gereğince)

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 10/01/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 10/02/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

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Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/5023 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/11/2016

Basın: 481926