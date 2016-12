T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2012/359 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 171 Ada No, 55 Parsel No, Akbayır/Osmangazi Mah. Külefli mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 3. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %2-3 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim kıraç tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın ve Elbistan Nurhak karayoluna 2. Parsel konumdadır. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Külefli Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 4.001,38 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (500,17 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, 1/1000'lik uygulama imar planı dışındadır, belediyenin çöp toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 7.002,38 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 09:30 - 09:35 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 09:30 - 09:35 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 171 Ada No, 56 Parsel No, Akbayır/Osmangazi Mah. Külefli mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 3. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %2-3 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim kıraç tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın ve Elbistan Nurhak karayoluna 2. Parsel konumdadır. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Külefli Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 19.467,92 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (2.433,49 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, 1/1000'lik uygulama imar planı dışındadır, belediyenin çöp toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 34.068,86 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 09:40 - 09:45 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 09:40 - 09:45 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 164 Ada No, 33 Parsel No, Akbayır/Yavuzselim Mah. Şehiryolu mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi fen bilirkişi raporunda belirtildği üzere 33 ve 34 nolu parseller üzerinde iki katlı ve teras katı bulunan betonarme bir yapı bulunmaktadır. Yapının 85,00 m2 oturuma sahip kısmı 33 nolu parsel içerisinde, 130,00 m2 oturum alanına sahip kısmı 34 nolu porsel içerisinde kalmaktadır. Yapının 33 parsel içerisinde kalan kısmının toplam inşaat alanı ise 85,00 x 2=170,00 m2'dir. Yapı incelendiğinde alt katın samanlık-depo, üst katın ise konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapı çatılı olup şuan kullanılmaktadır. Üst katta kulllanılan konut üç oda bir salon, bir mutfak, bir banyo wc ve girişten oluşmaktadır. Evin yer döşemesi karabeton, kapı ve pencereleri ahşap, iç duvarları sıvalı üzeri plastik boyalı, dış duvarları sıvalı ve boyasızdır. Ev şuan kullanılmaktadır. Ayrıca üzerinde tek katlı 110 m2 alana sahip, tek katlı betonarme bir depo mevcuttur. Deponun içi dışı sıvalı, yer döşemesi karabeton kaplamadır. Kumlu-killi-tınlı, agrega yapısı düzgün ve 1. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın ve Akbayır Elbistan karayolu üzerinde ve mahalle girişi parsel konumundadır. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Şehiryolu Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 17.761,44 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (2.220,18 m2)

İmar Durumu : Planda küçük bir kısmı ayrık nizam 2 kat(A-2) konut alanına tahsisli olup, geriye kalan kısım ise imarsız alan içerisinde kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Kıymeti : 48.897,88 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 09:50 - 09:55 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 09:50 - 09:55 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 164 Ada No, 34 Parsel No, Akbayır/Yavuzselim Mah. Şehiryolu mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi fen bilirkişi raporunda belirtildği üzere 33 ve 34 nolu parseller üzerinde iki katlı ve teras katı bulunan betonarme bir yapı bulunmaktadır. Yapının 85,00 m2 oturuma sahip kısmı 33 nolu parsel içerisinde, 130,00 m2 oturum alanına sahip kısmı 34 nolu porsel içerisinde kalmaktadır. Yapının 34 parsel içerisinde kalan kısmının toplam inşaat alanı ise 130,00 x 2=260,00 m2'dir. Yapı incelendiğinde alt katın samanlık-depo, üst katın ise konut olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Yapı çatılı olup şuan kullanılmaktadır. Üst katta kulllanılan konut üç oda bir salon, bir mutfak, bir banyo wc ve girişten oluşmaktadır. Evin yer döşemesi karabeton, kapı ve pencereleri ahşap, iç duvarları sıvalı üzeri plastik boyalı, dış duvarları sıvalı ve boyasızdır. Ev şuan kullanılmaktadır. Kumlu-killi-tınlı, agrega yapısı düzgün ve 1. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın ve Akbayır Elbistan karayolu üzerinde ve mahalle girişi parsel konumundadır. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Şehiryolu Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 13.738,98 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (1.717,37 m2)

İmar Durumu : İmar sınırları içerisindeki kısım ayrık nizam 2 kat %20 konut alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak tahsislidir. Çok küçük bir kısmı imar sınırları dışında yer almaktadır.

Kıymeti : 47.162,66 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 164 Ada No, 10 Parsel No, Akbayır/Yavuzselim Mah. Şehiryolu mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 1. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın ve Akbayır Elbistan karayolu üzerinde ve mahalle girişi parsel konumundadır. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Şehiryolu Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 1.472,31 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (184,04 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, 1/1000'lik uygulama imar planı dışındadır, belediyenin çöp toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 2.576,56 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 172 Ada No, 66 Parsel No, Akbayır/Osmangazi Mah. Ocakkaya mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 3. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %2-3 eğimde, keşif esnasında sürülü olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim kıraç tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Ocakkaya Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 4.780,32 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (597,54 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, imarsız alan içinde kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 2.987,70 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 172 Ada No, 67 Parsel No, Akbayır/Osmanagazi Mah. Ocakkaya mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 3. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %2-3 eğimde, keşif esnasında sürülü olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim kıraç tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Ocakkaya Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 5.722,19 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (715,27 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, imarsız alan içinde kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 3.576,35 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 115 Ada No, 138 Parsel No, Akbayır/Yavuzselim Mah. Şehiryolu mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agrega yapısı düzgün ve 1. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi birçok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın, iyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Şehiryolu Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 2.283,79 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (285,47 m2)

İmar Durumu : Kısmen imar planı sınırları içerisinde yer almakta olup, imar sınırları içerisindeki kısım ayrık nizam 2 kat %20 konut alanı tahsislidir.

Kıymeti : 4.567,52 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 115 Ada No, 137 Parsel No, Akbayır/Yavuzselim Mah. Şehiryolu mevkiindeki taşınmaz kayıtlarda kanal vasfında olup, taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agrega yapısı düzgün ve 1. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın ve Akbayır Elbistan karayolu üzerindedir. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Şehiryolu Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 57,69 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (7,21 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, imarsız alan içinde kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 72,10 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 115 Ada No, 170 Parsel No, Akbayır/Yavuzselim Mah. Şehiryolu mevkiindeki taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agrega yapısı düzgün ve 1. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın ve Akbayır Elbistan karayolu üzerindedir. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Şehiryolu Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 7.018,87 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (877,36 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, imarsız alan içinde kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 12.283,04 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 165 Ada No, 39 Parsel No, Akbayır/Yavuzselim Mah. Ziyaret yamacı mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 3. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %2-3 eğimde, keşif esnasında sürülü olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim kıraç tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi birçok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Ziyaretyamacı Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 15.612,29 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (1.951,57 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, imarsız alan içinde kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 7.806,28 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 11:10 - 11:15 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 197 Ada No, 6 Parsel No, Akbayır/Osmangazi Mah. Kamışlı mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 3. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz doğu-batı yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim kıraç tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Kamışlı Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 9.533,49 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (1.191,69 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, 1/1000'lik uygulama imar planı dışındadır, belediyenin çöp toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 5.958,45 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 197 Ada No, 7 Parsel No, Akbayır/Osmangazi Mah. Kamışlı mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 3. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz doğu-batı yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim kıraç tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Kamışlı Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 8.841,10 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (1.105,14 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, imarsız alan içinde kalmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 5.525,70 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 197 Ada No, 21 Parsel No, Akbayır/Osmangazi Mah. Kamışlı mevkiinde bulunan taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 3. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz doğu-batı yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday sürülü olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim kıraç tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. İyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Kamışlı Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 11.970,31 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (1.496,29 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, 1/1000'lik uygulama imar planı dışındadır, belediyenin çöp toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 7.481,05 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 11:40 - 11:45 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 11:40 - 11:45 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 184 Ada No, 17 Parsel No, Akbayır/Osmangazi Mah. Büyükçayır mevkiindeki taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 1. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın ve iyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Büyükçayır Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 6.590,73 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (823,84 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, 1/1000'lik uygulama imar planı dışındadır, belediyenin çöp toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 4.119,20 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 11:50 - 11:55 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 11:50 - 11:55 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 184 Ada No, 18 Parsel No, Akbayır/Osmangazi Mah. Büyükçayır mevkiindeki taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 1. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın ve iyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Büyükçayır Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 7.520,36 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (940,05 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, 1/1000'lik uygulama imar planı dışındadır, belediyenin çöp toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 4.700,25 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 12:00 - 12:05 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 12:00 - 12:05 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 184 Ada No, 20 Parsel No, Akbayır/Osmangazi Mah. Büyükçayır mevkiindeki taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 1. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında buğday ekili olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın ve iyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Büyükçayır Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 5.040,35 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (630,04 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, 1/1000'lik uygulama imar planı dışındadır, belediyenin çöp toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 3.150,20 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 12:10 - 12:15 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 12:10 - 12:15 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 212 Ada No, 17 Parsel No, Akbayır/Osmangazi Mah. Çiğdere mevkiindeki taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesi kumlu-killi-tınlı, agregat yapısı düzgün ve 1. Sınıf tarım arazisidir. Taşınmaz güney-kuzey yönünde %1-2 eğimde, keşif esnasında sürülü olup, bölgenin iklim yapısına uygun olan arpa, buğday, şeker pancarı, mısır gibi ürünlerin yetiştirilebildiği kadim sulu tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Taşınmaz yerleşim alanına, pazara yakın ve iyi ve sosyal emniyetlidir. Taşınmaz kuru tarım alanı olarak değerlendirmeye alınmıştır.

Adresi : Elbistan İlçesi, Akbayır Mah., Çiğdere Mevkii

Toplam Yüzölçümü : 42.757,44 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8 (5.344,68 m2)

İmar Durumu : Belediye mücavir alanı içerisinde olup, 1/1000'lik uygulama imar planı dışındadır, belediyenin çöp toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 26.723,40 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 12:20 - 12:25 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 12:20 - 12:25 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 963 Ada No, 2 Parsel No, Kümbet Mah. Tekkeyeri Mevkii C-BLOK, ZEMİN KAT, 2.NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM menken niteliğindeki taşınmazın satışa çıkarılan 1/8 hissesine ait parsel üzerinde üç bloktan oluşan ve her blokta botrum kat+zemin kat+ 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı betonarme bir yapı bulunmaktadır. Yapı ile ilgili olarak kat irtifak tesisi kurulmuş olup, satışa konu taşınmaz konuttur. 10/300 arsa payına, 110 m2 brüt inşaat alanına, 80.00 m2 net inşaat alanına sahiptir. İki oda, bir salon, bir mutfak, bir banyo, bir wc ve girişten oluşmaktadır. Yer döşemeleri seramik kaplama, iç duvarlar plastik boyalı, ıslak haciz duvarları tavana kadar fayans kaplama, iç kapıları ahşap doğrama, giriş kapısı demir doğrama, pencereleri plastik doğramadır. Kaloriferli bir dairedir.

Adresi : Kümbet - (Yunusemre) Mah. Oğuzhan Cad. Örnekkent Sitesi No:36 C Blok Zemit Kat 2. Nolu Bağımsız Bölüm Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

Toplam Yüzölçümü : 1.868,11 m2

Satışa Çıkarılan Hisse : 1/8

İmar Durumu : Belediye mücavir alan sınırları ve 1/1000'lik uygulama imar planı içindedir. Planda GÖB (Gece Kondu Önleme Bölgesine) ayrık nizam 5 Kat %40 konut alanına tahsislidir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : 9.625,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcuttur.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 12:30 - 12:35 arası

2. Satış Günü : 27/12/2016 günü 12:30 - 12:35 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/359 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/10/2016

Basın: 447801