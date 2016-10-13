T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/706 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Kızılcaoba mahallesi, Lise Cad. Mevkii, 608 Ada No, 1 Parsel No, 9 Bağımsız Bölümde kayıtlı Tapu kaydına göre ''BÜRO'' vasıflı taşınmaz.

Satışa esas dosya içinde yer alan 18/03/2016 tarihli bilirkişi raporunda ''Taşınmazın bulunduğu bölgenin alt yapı imkanlarından yararlanması tam olup, ulaşım sorunu yoktur. B+Z+3 normal kat olarak yapılan binada 11 B.B bulunmaktadır. Bodrum katt 1-2-3 B.B numaralı dükkanlar ve sığına mevcuttur. Zemin katta 4-5 B.B numaralı dükkanlar, 1. katta 6-7, 2. katta 8-9 ve 3. katta 10-11 B.B numaralı bürolara bulunmaktadır. Bina merkezi kalorifer ile ısıtılmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Binanın dışı kompozit cam kaplamalıdır. Binanın merdivenleri mermer, merdiven korkulukları metal aksamlıdır. Mimari projeye göre binanın girişi bodrum kat seviyesinden binanın doğusundan sağlanmıştır. Mahalde ise bu girişten hariç Kışla Cad. üzerinden, binanın batısından, 5 nolu B.B içinden hacim kazanarak ikinci bir giriş daha sağlanmıştır. Binada Kışla cad. üzerinden sağlanan giriş kullanılmaktadır. Satışa konu taşınmaz binanın 2. normal katında, Kışla Cad. yönünde binaya doğru bakıldığında arkada-soldadır. 2 oda, 1 sekreterya, 1 mutfak, 1 wc-lb hacimlerinden oluşmaktadır. Odaları ve ıslak mekan döşemeleri seramiktir. Islak mekanların duvarları tavana kadar fayans ile kaplıdır. Yasal ve mevcut brüt alanı 85 m2, net alanı 79 m2' dir. '' Denilmektedir.

Adresi : Kışla Cad. No:23 Kat 2 Elbistan/Kahramanmaraş

Yüzölçümü : Brüt alanı 85 m2, net alanı 79 m2

Arsa Payı : 16/162

İmar Durumu : Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2016 tarih ve 1876 sayılı yazısında “Taşınmaz Belediye mücavir alan sınırları içinde, 1/1000' lik uygulama imar planında olup, planda parsel bitişik nizam 4 kat (B-4) ticari+konut alanına tahsislidir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.” denilmektedir.

Kıymeti : 75.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 20/12/2016 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 18/01/2017 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı mah. Cumhuriyet meydanı)

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Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/706 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/10/2016

Basın: 449007