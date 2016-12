T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/510 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Elbistan İlçe, 943 Ada No, 3 Parsel No, Tepebaşı Mah. Darende Caddesi Mahalle/Mevkii, dosyaya sunulan bilirkişi raporuna göre taşınmaz tapu kaydında arsa vasfında olup parsel üzerinde 3 katlı betonarme bir yapı bulunmaktadır. Her katı tek daireden oluşan toplam 3 daireden oluşmaktadır. Daireler 160 m2 alana sahiptir. Yine her daire 3 oda 1 salon + mutfak + bir banyo + wc + giriş bölümünden oluşmaktadır. Yer döşemeleri seramik ve laminant kaplama, iç kapıları ahşap doğrama, bina giriş kapısı çelik doğramadır. Pencereler plastik doğramadır. Daireler kaloriferli olup kullanılabilir durumdadır.

Adresi : Esentepe Mah. Darende Cad. Mevkii Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

Yüzölçümü : 523,78 m2

İmar Durumu : 1/1000 uygulama imar planı içerisinde olup ayrık nizam konut alanı olarak imarlıdır. Her türlü belediye ve medeni hizmetlerden faydalanmaktadır.

Kıymeti : 370.000,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 23/11/2016 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 21/12/2016 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYESİ DÜĞÜN VE TOPLANTI SALONU (KÖPRÜBAŞI MAH. CUMHURİYET MEYDANI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (BU TUTAR MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN TR 840001500158007290495053 İBAN NOLU HESABINA DOSYA NUMARASI İSİM VE TC KİMLİK NUMARASI İLE YATIRILIP, MAKBUZ /DEKONT İLE ARTTIRMAYA KATILMAK DA MÜMKÜNDÜR.) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. (KDV, DV ve harçlardan muafiyet ve istisnaları bulunanlar dayanaklarını sunmaları gerekmektedir.) Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/510 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

7- İİK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanı tapuda ve adres kayıt sisteminde adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

Basın: 450035