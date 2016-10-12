T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/174 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapu kaydına göre; Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Köprübaşı mah, Yol mevkii, 376 Ada, 6 parsel, 1.922,40 m² arsa vasıflı ana taşınmazda, B Blok 6 Normal kat, 11 nolu bağımsız bölüm, 100/2500 arsa paylı, konut vasfındaki taşınmaz satışa konudur. Parsel üzerinde zemin kat +6 normal kat olmak üzere toplam 7 katlı betonarme iki adet yapı bulunmaktadır. Yapı ile ilgili olarak kat irtifak tesisi kurulmuş olup, söz konusu taşınmaz, B Blok 6.katta bulunan 11 bağımsız bölüm nolu konuttur. 100/2500 arsa payına, 157 m² brüt inşaat alanına, 120,00 m² net inşaat alanına sahiptir. Üç oda, bir salon, bir mutfak, bir banyo, bir wc ve girişten oluşmaktadır. Yer döşemeleri laminant kaplama, iç duvarlar plastik boyalı, ıslak hacim duvarları tavana kadar fayans kaplama, iç kapıları ahşap doğrama, giriş kapısı çelik doğrama, pencereleri plastik doğramadır. Mutfakta mutfak dolabı ve tezgahı mevcut olup, iç duvarlar saten alçı ile boyalı olup, daire lüx olarak yapılmıştır. Daire kaloriferli olup,kıymet takdiri tarihi itibariyle kulanılmaktadır. Her türlü belediye ve medeni hizmetlerden faydalanmaktadır. " şeklinde rapor beyan edilmiştir.

İmar Durumu : Taşınmaz belediye imar sınırları içerisinde yer almakta olup, ayrık nizam E=1.70 konut alanı imarlıdır.

Kıymeti : 141.300,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/12/2016 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü : 17/01/2017 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı mah. Cumhuriyet meydanı)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kaydına göre; Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Güneşli mah, K.Maraş Cad, 41 Ada, 27 parsel, 410,36 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı ana taşınmazda 10/256 arsa paylı 1. kat 11 nolu büro vasıflı taşınmaz satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Güneşli mah, 41 Ada, 27 nolu parsel arsa vasfında olup, 410,36 m² yüzölçümüne sahiptir. 1.katta 10/256 arsa paylı 11 nolu bağımsız bölüm işyeri toplam 78 m² alana sahiptir. Büro olarak kullanılmaktadır. Yer döşemesi seramik kaplama, giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap, pencereler alüminyum kaplama pencere, iç duvarlar saten alçı üzeri kağıt kaplamadır. İki oda, mutfak, lavabo wc ve girişten oluşmaktadır. Konum olarak 1.kat merdiven girişinin hemen sağındaki ilk bürodur. Söz konusu taşınmaz Esentepe (Bahçelievler) Mahallesi Papatya sok, No:35-37 adresinde bulunmaktadır. Her türlü belediye ve medeni hizmetlerden faydalanmaktadır. " şeklinde rapor ibraz edilmiştir.

İmar Durumu : 1/1000 uygulamalı imar planı içerisinde olup, bitişik nizam 4 kat ticari alan olarak imarlıdır.

Kıymeti : 97.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/12/2016 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü : 17/01/2017 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı mah. Cumhuriyet meydanı)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/174 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06/10/2016

Basın: 446854