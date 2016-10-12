T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/3034 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kaydına göre; Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Pınarbaşı mah, 1695 Ada, 1 parsel, 3.941,82 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 209650/786392 arsa payı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; satışa konu taşınmaz Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Yeşilyurt mah, Güvenlik caddesi, 1695 Ada, 1 parselde arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın çevresinde, 8-10 katlı konut amaçlı yapıan binalar, Pınarbaşı mesire alanı, polis lojmanları, Şehit Teğm. Harun Kılınç Ortaokulu, çok programlı lise, Şehit Er Levent Kuşoğlu İlkokulu, TOKİ konutları bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin alt yapı imkanlarından yararlanması tam olup, ulaşım sorunu yoktur. Parselin Güvenlik caddesine cephesi 100 metre olup, ortalama derinliği 35 metredir. Düz bir alanda olup, geometrik olarak dikdörtgene benzer şekildedir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

İmar Durumu : Elbistan imar müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmaz; konut alanında, 2 kat Taks:0.40, yoldan 5 ve komşu parsellerden 3'er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir." denilmiştir.

Kıymeti : 400.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/12/2016 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 17/01/2017 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı mah. Cumhuriyet meydanı)

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Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3034 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2016

Basın: 447390