T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ

2016/1538 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Özellikleri : Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, 386 Ada No, 1 Parsel No, Köprübaşı Mahallesi, Yol Mevkii, Kerpiç Ev ve Arsa Vasıflı 5/6 Hissesi satışa çıkarılan taşınmaz Gariplik Caddesine 15.60 metre cephesi olup, ortalama derinliği 25 metredir. %5 eğimli bir alanda olup, geometrik olarak dikdörtgen şekildedir. Parsel üzerinde taş temel üzeri yığma kerpiç tarzında yapılmış iki katlı yapı bulunmaktadır. 30 yıl önce yapıldığı bilgisi alınan binada, düzeltilemeyen fiziki ve fonksiyonel yıpranma gözlenmiştir. Yapının doğusunda 2, batısında 2 ve güneyinde 1 mesken girişi olmak üzere toplam 5 mesken olarak kullanıldığı görülmüştür. Yapının net alanı 420 m2, bürüt alanı 500 m2'dir. Taşınmazın bulunduğu bölgenin alt yapı imkanlarından yararlanması tam olup, ulaşım sorunu yoktur. Çevrede kerpiç, betonarme tarzında yapılmış 1-2 katlı eski evler mevcuttur.

Adresi : Köprübaşı Mahallesi, Gariplik Caddesi, No: 13 Elbistan-K.MARAŞ

Yüzölçümü : 386 m2

Hissesi : 5/6

İmar Durumu : İşyeri+konut alanında, bitişik nizam, 4 kat, Taks:0.50, yoldan 5 metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 170.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında ve Dosyada Mevcuttur.

1. Satış Günü : 23/11/2016 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 21/12/2016 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜĞÜN ve TOPLANTI SALONU (Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı Elbistan-KAHRAMANMARAŞ)

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1538 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2016

Basın: 444396