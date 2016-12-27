T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Esas No: 2016/373

Elbistan ilçesi Köprübaşı Mahallesi Yol mevkiinde bulurun ve Ceyhan Höyüğünün üzerinde yer alan 364 ada 6 parsel nolu 246,00 M2 yüzölçümlü, tamam kamulaştırılarak olan ve Duran oğlu 1953 d.lu Hikmet Bodovoğlu, Duran oğlu 1952 d.lu Ahmet Bodovoğlu, Duran Kızı 1959 d.lu Emel Gözüdeli, Duran kızı 1961 d.lu Şenel Güneş, Duran kızı 1965 d.lu Hacer Uğurlu adına kayıtlı taşınmaz KAHRAMANMARAŞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Tarafından kamulaştrılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KAHRAMANMARAŞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup tarafların anlaşmış olduğu bedel üzerinden taşınmazların KAHRAMANMARAŞ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI adına tescil edilecektir.

Kamulaştırma bedeli malikleri adına T.C Vakıfbank Elbistan Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyete ödenecektir. 11/10/2016

Basın: 466416