T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Esas No: 2016/358

İli, ilçesi, mevkisi, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıca belirtilen taşınmazlar Kahramanmaraş Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda İptal veya Adlî Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin DSİ'ye yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup tarafların anlaşmış olduğu bedel üzerinden taşınmazların Kahramanmaraş Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına tescil edilecektir.

Kamulaştırma bedeli malikleri adına T.C Vakıfbank Elbistan Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyete ödenecektir. 27/11/2015

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Elbistan ilçesi Çiçek Mahallesi Konur mevki; 2387 parsel sayılı 2503,79 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1- CENGİZ YILDIRIM - 65986002264 TC Kimlik numaralı

2- CAHİT YILDIRIM - 65983002328 TC Kimlik numaralı

3- EMİNE YILDIRIM-65989002100 TC Kimlik numaralı

4- BELGİN GÜNDÜZ - 4428464 1238 TC Kimlik numaralı

5- NÜLGÜN ERDEN - 11156829834 TC Kimlik numaralı

6- HACER ÇİVİ - 63424087644 TC Kimlik numaralı

7- AYŞE YILDIRIM -65980002482 TC Kimlik numaralı

8- AYDIN YILDIRIM - 10076865878 TC Kimlik numaralı

Basın: 442357