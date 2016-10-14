T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN
Esas No : 2016 yılı
301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321, 322,323,324,325,326,327,328,329,330,331 Esas dosyaları
İli, ilçesi, mevkisi, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar DSİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin DSİ'ye yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinlecek olup tarafların anlaşmış olduğu bedel üzerinden taşınmazların DSİ adına tescil edilecektir.
Kamulaştırma bedeli malikleri adına T.C Vakıfbank Elbistan Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyete ödenecektir.27/11/2015
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|
Dosya no
|
İli
|
İlçesi
|
Köyü
|
Ada
|
Parsel
|
Malikin Adı soyadı
|
Kamulaştırılan alan
|
2016-301
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
140
|
39
|
Cuma boran (Hasan oğlu)
|
477,15 m2
|
2016-302
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
37
|
Hüseyin boran (ah oğlu)
|
117,68 m2
|
2016-303
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
137
|
MEHMET karakuş (Teslim oğlu)
|
1178,64 m2
|
2016-304
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
133
|
İSMET boran (Cuma oğlu)
|
481,8 m2
|
2016-305
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
128
|
HÜSEYİN boran (Ali oğlu)
|
909,89 m2
|
2016-306
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
122
|
Cuma boran (Hasan oğlu )
|
916,67 m2
|
2016-307
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Taşçıkan mevkii
|
102
|
119
|
Hüseyin boran (Ali oğlu)
|
1899,43 m2
|
2016-308
|
k.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
116
|
Bülent yapıcı (İlyas oğlu )
|
1017,97 m2
|
2016-309
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Taşçıkan mevkii
|
102
|
110
|
EŞE VURAL (Hasan Hüseyin kızı)
|
233,95 m2
|
2016-310
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
107
|
İLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu)
|
728,05 m2
|
2016-311
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Taşçıkan mevkii
|
102
|
102
|
HÜSEYİN BORAN (Ali oğlu)
|
543,85 m2
|
2016-312
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
100
|
iLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu)
|
30,12 m2
|
2016-313
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Dvacık
|
102
|
95
|
İLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu)
|
1301,28 m2
|
2016-314
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
92
|
HACI KARAKUŞ (Murtaza oğlu)
|
644,71 m2
|
2016-315
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
89
|
SELVERÖZ (Nasır kızı)
|
1024,65 m2
|
2016-316
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
86
|
İLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu)
|
1932,6m2
|
2016-317
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık
|
102
|
98
|
HACI KARAKUŞ (Murtaza oğlu)
|
28,46 m2
|
2016-318
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Selimoğlu yeri mevkii
|
139
|
10
|
FİLİZ ÖZTÜRK (Hüseyin kızı)
|
39,49 m2
|
2016-319
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Suludere mevkii
|
115
|
197
|
SEYF ALİ YAŞAR (Hasan oğlu)
|
574,03 m2
|
2016-320
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Suludere mevkii
|
115
|
194
|
HASAN FEHMİ YAŞAR (İbrahim oğlu)
|
977,41 m2
|
2016-321
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Suludere mevkii
|
115
|
191
|
HÜSEYİN DÖNERTAŞ (Hüseyin oğlu)
|
845,1 m2
|
2016-322
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Suludere mevkii
|
115
|
188
|
GÜLSÜM BORAN (Murtaza kızı )
|
2604,69 m2
|
2016-323
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Suludere nevkii
|
115
|
208
|
KALENDER ERYALÇIN (Selim oğlu)
|
518,63 m2
|
2016-324
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Taşçıkan mevkii
|
115
|
205
|
BAYRAM ERYALÇIN (Muharrem oğlu)
|
381,64 m2
|
2016-325
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Suludere mevkii
|
115
|
202
|
MESUDE ERYALÇIN (Veli kızı)
|
313,82 m2
|
2016-326
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Suludere mevkii
|
115
|
199
|
AZİZ ERYALÇIN (Yemliha oğlu)
|
254,25 m2
|
2016-327
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Taşçıkan mevkii
|
115
|
185
|
DÖNÜŞ ERYALÇIN (Hüseyin kızı)
|
2448,07 m2
|
2016-328
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Suludere mevkii
|
115
|
182
|
İBtŞ ERYALÇIN (Memet oğlu)
|
231,79 m2
|
2016-329
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Suludere mevkii
|
115
|
179
|
MAHSUDE BORAN (İbrahim kızı)
|
328,8 m2
|
2016-330
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Ovacık Tozlu mevkii
|
115
|
173
|
KEMAL ERDOĞAN (Mehmet Ali oğlu)
|
873,39
|
2016-331
|
K.Maraş
|
Elbistan
|
Hacıhasanlı köyü Hasanyurdu mevkii
|
111
|
30
|
MEKSEL VAROL (Hallo oğlu)
|
1105,17 m2
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