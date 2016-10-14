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T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

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T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ELBİSTAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN 

Esas No : 2016 yılı

301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321, 322,323,324,325,326,327,328,329,330,331 Esas dosyaları

İli, ilçesi, mevkisi, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar DSİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin DSİ'ye yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinlecek olup tarafların anlaşmış olduğu bedel üzerinden taşınmazların DSİ adına tescil edilecektir.

Kamulaştırma bedeli malikleri adına T.C Vakıfbank Elbistan Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli zilyete ödenecektir.27/11/2015

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Dosya no

İli

İlçesi

Köyü

Ada

Parsel

Malikin Adı soyadı

Kamulaştırılan alan

2016-301

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Fırınbogazı mevkii

140

39

Cuma boran (Hasan oğlu)

477,15 m2

2016-302

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Fırınbogazı mevkii

102

37

Hüseyin boran (ah oğlu)
Dursun boran (Ali oğlu)
Zeynep Türk yılmaz (Ali kızı)
Döndü karakuş (Ali kızı)
Nadire karakuş (Ali kızı)
Nazmiye karakuş(Ali kızı)
Naciye karakuş (Ali kızı)

117,68 m2

2016-303

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Taşçıkan mevkii

102

137

MEHMET karakuş (Teslim oğlu)

1178,64 m2

2016-304

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Taşçıkan

102

133

İSMET boran (Cuma oğlu)

481,8 m2

2016-305

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Taşçıkan mevkii

102

128

HÜSEYİN boran (Ali oğlu)
Dursun boran (Ali oğlu)
ZEYNEP Türk YILMAZ (Ali kızı)
Döndü karakuş (Ali kızı)
Nadire karakuş (Ali kızı)
Nazmiye karakuş(Alikızı)
Naciye karakuş (Ali kızı)

909,89 m2

2016-306

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Taşçıkan mevkii

102

122

Cuma boran (Hasan oğlu )

916,67 m2

2016-307

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Taşçıkan mevkii

102

119

Hüseyin boran (Ali oğlu)
Dursun boran (Ali oğlu)
Zeynep türk yılmaz (Ali kızı)
Döndü karakuş (Ali kızı)
Nadire karakuş (Ali kızı)
Nazmiye karakuş(Alikızı)
Naciye karakuş (Ali kızı)

1899,43 m2

2016-308

k.Maraş

Elbistan

Ovacık
Taşçıkan mevkii

102

116

Bülent yapıcı (İlyas oğlu )

1017,97 m2

2016-309

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Taşçıkan mevkii

102

110

EŞE VURAL (Hasan Hüseyin kızı)
FADİME BORAN (Hasan Hüseyin kızı)
VELİ BORAN (Hasan Hüsevinoglu)
HÜSEYİN BORAN (Hasan Hüseyin oğlu)
MAHİR ÇOBAN (Hasan Hüseyin oğlu)
HASAN BORAN (Hasan Hüseyin oğlu)
ELlF TOPAL (Hasan Hüseyin kızı)

233,95 m2

2016-310

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Taşçıkan mevkii

102

107

İLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu)

728,05 m2

2016-311

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Taşçıkan mevkii

102

102

HÜSEYİN BORAN (Ali oğlu)
DURSUN BORAN (Ali oğlu)
ZEYNEP TÜRKYILMAZ (Ali kızı)
DÖNDÜ KARAKUŞ (Ali kızı)
NADİRE KARAKUŞ (Ali kızı)
NAZMİYE KARAKUŞ(AIikızı)
NACİYE KARAKUŞ (Ali kızı)

543,85 m2

2016-312

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Taşçıkan mevkii

102

100

iLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu)

30,12 m2

2016-313

K.Maraş

Elbistan

Dvacık
Taşçıkan nevkii

102

95

İLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu)

1301,28 m2

2016-314

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Taşçıkan mevkii

102

92

HACI KARAKUŞ (Murtaza oğlu)

644,71 m2

2016-315

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Taşçıkan mevkii

102

89

SELVERÖZ (Nasır kızı)
CAN ÖZ (Nasır oğlu)

1024,65 m2

2016-316

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Taşçıkan mevkii

102

86

İLYAS YAPICI (Hüseyin oğlu)

1932,6m2

2016-317

K.Maraş

Elbistan

Ovacık
Taşçıkan mevkii

102

98

HACI KARAKUŞ (Murtaza oğlu)

28,46 m2

2016-318

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Selimoğlu yeri mevkii

139

10

FİLİZ ÖZTÜRK (Hüseyin kızı)
İRFAN DEMİR (Hüseyin oğlu)
EŞREF YAŞAR (Muzeffer oğlu)
AİŞE YAŞAR (Mitrap oğlu)
ENVER YAŞAR Mitrap oğlu)
TÜLÜN YASAR Mitrap oğlu)

39,49 m2

2016-319

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Suludere mevkii

115

197

SEYF ALİ YAŞAR (Hasan oğlu)

574,03 m2

2016-320

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Suludere mevkii

115

194

HASAN FEHMİ YAŞAR (İbrahim oğlu)
TÜLAY YAŞAR (İbrahim kızı)
HÜSRAN KÖSE (İbrahim kızı)
ÖZGÜR YAŞAR (İbrahim oğlu)
TÜLÜN YALCIN (Feramuz kızı)

977,41 m2

2016-321

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Suludere mevkii

115

191

HÜSEYİN DÖNERTAŞ (Hüseyin oğlu)

845,1 m2

2016-322

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Suludere mevkii

115

188

GÜLSÜM BORAN (Murtaza kızı )

2604,69 m2

2016-323

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Suludere nevkii

115

208

KALENDER ERYALÇIN (Selim oğlu)

518,63 m2

2016-324

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Taşçıkan mevkii

115

205

BAYRAM ERYALÇIN (Muharrem oğlu)

381,64 m2

2016-325

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Suludere mevkii

115

202

MESUDE ERYALÇIN (Veli kızı)

313,82 m2

2016-326

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Suludere mevkii

115

199

AZİZ ERYALÇIN (Yemliha oğlu)

254,25 m2

2016-327

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Taşçıkan mevkii

115

185

DÖNÜŞ ERYALÇIN (Hüseyin kızı)
GÜLSEN TÜRK(Hayri kızı)
HÜSEYİN ERYALÇIN (Hüseyin oğlu)
SENEM ERYALÇIN (Hüseyin kızı)
MiHRi YARAR(Hayri kızı)
SİNAN ERYALÇIN (Hayri kızı)
FADİME ERYALÇIN

2448,07 m2

2016-328

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Suludere mevkii

115

182

İBtŞ ERYALÇIN (Memet oğlu)

231,79 m2

2016-329

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Suludere mevkii

115

179

MAHSUDE BORAN (İbrahim kızı)
İLYAS BORAN (Şahin oğlu)
TEKİN BORAN (Şahin oğlu)
FERAHI BORAN (Şahin oğlu)

328,8 m2

2016-330

K.Maraş

Elbistan

Ovacık Tozlu mevkii

115

173

KEMAL ERDOĞAN (Mehmet Ali oğlu)

873,39

2016-331

K.Maraş

Elbistan

Hacıhasanlı köyü Hasanyurdu mevkii

111

30

MEKSEL VAROL (Hallo oğlu)
MEMET ALI VAROL (Hallo oğlu)
BAYRAM VAROL (Hallo oğlu)
SABRİYE ÖZDAL ( Hallo kızı)
MİSLlNA VAROL ( Hallo oğlu )
HATİCE FIRAT ( Hallo kızı)
TEBERNUŞ VAROL (Yemliha oğlu
DENİZ VAROL (Yemliha oğlu
PINAR VAROL (Yemliha kızı
DERYA TURAN ( Yemliha kızı
EMİNE VAROL (Ömer kızı

1105,17 m2

Basın: 429670

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