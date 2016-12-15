T.C. ELBİSTAN 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: 2016/606, 607, 608, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641 ESAS

İli, ilçesi, mevkisi, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'NA yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup tarafların anlaşmış olduğu bedel üzerinden taşınmazlar kurum adına tescil edilecektir.

Kamulaştırma bedeli malikleri adına T.C Vakıfbank Elbistan Şubesi'ne yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Hak sahibinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmediği takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. 12/10/2016

Hakim: 171236

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Dosya

ESAS NO: -İLİ -İLÇESİ - KÖYÜ - ADA PARSEL MALİKİNİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN

2016/606 K.Maraş Elbistan Çiçek Mah. 1237 Şemsi Yıldırım 20.000 M2.

Elif Yıldırım

Sahar Şahin

Adalet Çivi

Cuma Yıldırım

Celal Yıldırım

Huri Sevgili

Fatma Çoban

Cevdet Yıldırım

Ömer Yıldırım

İbrahim Yıldırım

Adnan Çiçek

Mustafa Çiçek

Sevda Salt

Mustafa Sevin

Zübeyde Sevin

Abdulkadir Sevin

Ali Sevin

Ahmet Sevin

Cennet yıldırım

Faruk Yıldırım

Asuman Yıldırım

Yasemin Yıldırım

Aysun Yıldırım

Hanım Yıldırım

Aygün Yıldırım

Songül Yıldırım

2016/607 K.Maraş Elbistan Çiçek Mah. 2385 Döne yıldırım 4.328,27 M2.

Adnan yıldırım

Derya Yıldırım

Safi Yıldırım

Mutlu Yıldırım

Zühtü Yıldırım

2016/608 K.Maraş Elbistan Çiçek Mah. 2381 Elif Yıldırım 2.986,51 M2.

Sahar Şahin

Adalet Çivi

Cuma Yıldırım

Celal Yıldırım

Huri Sevgili

Fatma Çoban

Cevdet Yıldırım

Ömer Yıldırım

İbrahim Yıldırım

Adnan Çiçek

Mükremin Çiçek

Sevda Salt

Mustafa Sevin

Zübeyde Sevin

Abdulkadir Sevin

Ali Sevin

Ahmet Sevin

2016/631 K.Maraş Elbistan Çiçek Mah. 364 2 Kazım Meşe 189,00 M2.

Ayişe Güzel

Emin Güzel

Aysel Koca

Mahmut Güzel

Cevdet Güzel

Ali Güzel

2016/632 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 315 2 İmam Yalçınöz 63,00 M2.

Kadir Yalçınöz

Cuma Yalçınöz

2016/633 K.Maraş Elbistan Köprübaşı Mah. 365 9 Hasbi Özdemir 130,00 M2.

2016/634 K.Maraş Elbistan Köprübaşı Mah. 364 4 Abdullah Aydın 73,00 M2.

2016/635 K.Maraş Elbistan Köprübaşı Mah. 365 4 Müesser Çeçen 87,00 M2.

Nedim Temel

Cevdet Temel

Hasan Hüseyin Temel

Nesrin Temel

Hilal Yüce

Metin Temel

2016/636 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 317 23 Ayşe Kıral 94,00 M2.

Muammer Kıral

Memet Kıral

Yusuf Ziya Kıral

Nuran Kıral

Nazan Demir

Narin Küpeli

Nevin Genç

Gülnaz Doğan

Murat Doğan

2016/637 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 317 31 Emine Öztürk 96,00 M2.

Alaittin Öztürk

Yusuf Öztürk

Zeliha Ekici

Bekir Öztürk

Mustafa Öztürk

Hasan Öztürk

Mehmet Öztürk

2016/638 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 315 13 Mehmet Çelik 80,00 M2.

2016/639 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 317 39 Emine Öztürk 233,00 M2.

Alaittin Öztürk

Yusuf Öztürk

Zeliha Ekici

Bekir Öztürk

Mustafa Öztürk

Hasan Öztürk

Mehmet Öztürk

2016/640 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 317 44 Ayşe Kıral 80,00 M2.

Muammer Kıral

Memet Kıral

Narin Küpeli

Nevin Genç

Gülnaz Doğan

Murat Doğan

2016/641 K.Maraş Elbistan Köprübaşı Mah. 365 7 Hasbi Özdemir 235,00 M2.

Ferayi Özdemir Ceylan

Zühal Çiçekli

Mehmet Emin Özdemir

Ayfer Özdemir

Lutfiye Özdemir

Azize Seyitoğlu

Basın: 475026