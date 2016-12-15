T.C. ELBİSTAN 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI
Sayı: 2016/606, 607, 608, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641 ESAS
İli, ilçesi, mevkisi, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.
Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'NA yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup tarafların anlaşmış olduğu bedel üzerinden taşınmazlar kurum adına tescil edilecektir.
Kamulaştırma bedeli malikleri adına T.C Vakıfbank Elbistan Şubesi'ne yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Hak sahibinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmediği takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. 12/10/2016
Hakim: 171236
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
Dosya
ESAS NO: -İLİ -İLÇESİ - KÖYÜ - ADA PARSEL MALİKİNİN ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN
2016/606 K.Maraş Elbistan Çiçek Mah. 1237 Şemsi Yıldırım 20.000 M2.
Elif Yıldırım
Sahar Şahin
Adalet Çivi
Cuma Yıldırım
Celal Yıldırım
Huri Sevgili
Fatma Çoban
Cevdet Yıldırım
Ömer Yıldırım
İbrahim Yıldırım
Adnan Çiçek
Mustafa Çiçek
Sevda Salt
Mustafa Sevin
Zübeyde Sevin
Abdulkadir Sevin
Ali Sevin
Ahmet Sevin
Cennet yıldırım
Faruk Yıldırım
Asuman Yıldırım
Yasemin Yıldırım
Aysun Yıldırım
Hanım Yıldırım
Aygün Yıldırım
Songül Yıldırım
2016/607 K.Maraş Elbistan Çiçek Mah. 2385 Döne yıldırım 4.328,27 M2.
Adnan yıldırım
Derya Yıldırım
Safi Yıldırım
Mutlu Yıldırım
Zühtü Yıldırım
2016/608 K.Maraş Elbistan Çiçek Mah. 2381 Elif Yıldırım 2.986,51 M2.
Sahar Şahin
Adalet Çivi
Cuma Yıldırım
Celal Yıldırım
Huri Sevgili
Fatma Çoban
Cevdet Yıldırım
Ömer Yıldırım
İbrahim Yıldırım
Adnan Çiçek
Mükremin Çiçek
Sevda Salt
Mustafa Sevin
Zübeyde Sevin
Abdulkadir Sevin
Ali Sevin
Ahmet Sevin
2016/631 K.Maraş Elbistan Çiçek Mah. 364 2 Kazım Meşe 189,00 M2.
Ayişe Güzel
Emin Güzel
Aysel Koca
Mahmut Güzel
Cevdet Güzel
Ali Güzel
2016/632 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 315 2 İmam Yalçınöz 63,00 M2.
Kadir Yalçınöz
Cuma Yalçınöz
2016/633 K.Maraş Elbistan Köprübaşı Mah. 365 9 Hasbi Özdemir 130,00 M2.
2016/634 K.Maraş Elbistan Köprübaşı Mah. 364 4 Abdullah Aydın 73,00 M2.
2016/635 K.Maraş Elbistan Köprübaşı Mah. 365 4 Müesser Çeçen 87,00 M2.
Nedim Temel
Cevdet Temel
Hasan Hüseyin Temel
Nesrin Temel
Hilal Yüce
Metin Temel
2016/636 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 317 23 Ayşe Kıral 94,00 M2.
Muammer Kıral
Memet Kıral
Yusuf Ziya Kıral
Nuran Kıral
Nazan Demir
Narin Küpeli
Nevin Genç
Gülnaz Doğan
Murat Doğan
2016/637 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 317 31 Emine Öztürk 96,00 M2.
Alaittin Öztürk
Yusuf Öztürk
Zeliha Ekici
Bekir Öztürk
Mustafa Öztürk
Hasan Öztürk
Mehmet Öztürk
2016/638 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 315 13 Mehmet Çelik 80,00 M2.
2016/639 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 317 39 Emine Öztürk 233,00 M2.
Alaittin Öztürk
Yusuf Öztürk
Zeliha Ekici
Bekir Öztürk
Mustafa Öztürk
Hasan Öztürk
Mehmet Öztürk
2016/640 K.Maraş Elbistan Ceyhan Mah. 317 44 Ayşe Kıral 80,00 M2.
Muammer Kıral
Memet Kıral
Narin Küpeli
Nevin Genç
Gülnaz Doğan
Murat Doğan
2016/641 K.Maraş Elbistan Köprübaşı Mah. 365 7 Hasbi Özdemir 235,00 M2.
Ferayi Özdemir Ceylan
Zühal Çiçekli
Mehmet Emin Özdemir
Ayfer Özdemir
Lutfiye Özdemir
Azize Seyitoğlu
Basın: 475026