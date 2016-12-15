Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

T.C. ELBİSTAN 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Bu haber kez okundu.

T.C. ELBİSTAN 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ELBİSTAN 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Sayı: 2016/606, 607, 608, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641 ESAS

İli, ilçesi, mevkisi, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmazlar KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.

Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda husumetin KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI'NA yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup tarafların anlaşmış olduğu bedel üzerinden taşınmazlar kurum adına tescil edilecektir.

Kamulaştırma bedeli malikleri adına T.C Vakıfbank Elbistan Şubesi'ne yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Hak sahibinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmediği takdirde kamulaştırma bedeli zilyede ödenecektir. 12/10/2016

Hakim: 171236

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Dosya

ESAS NO:        -İLİ                   -İLÇESİ             - KÖYÜ -          ADA PARSEL   MALİKİNİN ADI SOYADI             KAMULAŞTIRILAN ALAN

2016/606          K.Maraş           Elbistan            Çiçek Mah.       1237                 Şemsi Yıldırım                          20.000 M2.

Elif Yıldırım

Sahar Şahin

Adalet Çivi

Cuma Yıldırım

Celal Yıldırım

Huri Sevgili

Fatma Çoban

Cevdet Yıldırım

Ömer Yıldırım

İbrahim Yıldırım

Adnan Çiçek

Mustafa Çiçek

Sevda Salt

Mustafa Sevin

Zübeyde Sevin

Abdulkadir Sevin

Ali Sevin

Ahmet Sevin

Cennet yıldırım

Faruk Yıldırım

Asuman Yıldırım

Yasemin Yıldırım

Aysun Yıldırım

Hanım Yıldırım

Aygün Yıldırım

Songül Yıldırım

2016/607          K.Maraş           Elbistan            Çiçek Mah.       2385                 Döne yıldırım                            4.328,27 M2.

Adnan yıldırım

Derya Yıldırım

Safi Yıldırım

Mutlu Yıldırım

Zühtü Yıldırım

2016/608          K.Maraş           Elbistan            Çiçek Mah.       2381                 Elif Yıldırım                              2.986,51 M2.

Sahar Şahin

Adalet Çivi

Cuma Yıldırım

Celal Yıldırım

Huri Sevgili

Fatma Çoban

Cevdet Yıldırım

Ömer Yıldırım

İbrahim Yıldırım

Adnan Çiçek

Mükremin Çiçek

Sevda Salt

Mustafa Sevin

Zübeyde Sevin

Abdulkadir Sevin

Ali Sevin

Ahmet Sevin

2016/631          K.Maraş           Elbistan            Çiçek Mah.       364       2          Kazım Meşe                             189,00 M2.

Ayişe Güzel

Emin Güzel

Aysel Koca

Mahmut Güzel

Cevdet Güzel

Ali Güzel

2016/632          K.Maraş           Elbistan            Ceyhan Mah.    315       2          İmam Yalçınöz                          63,00 M2.

Kadir Yalçınöz

Cuma Yalçınöz

2016/633          K.Maraş           Elbistan            Köprübaşı Mah. 365      9          Hasbi Özdemir                         130,00 M2.

2016/634          K.Maraş           Elbistan            Köprübaşı Mah. 364      4          Abdullah Aydın                                    73,00 M2.

2016/635          K.Maraş           Elbistan            Köprübaşı Mah. 365      4          Müesser Çeçen                        87,00 M2.

Nedim Temel

Cevdet Temel

Hasan Hüseyin Temel

Nesrin Temel

Hilal Yüce

Metin Temel

2016/636          K.Maraş           Elbistan            Ceyhan Mah.    317       23       Ayşe Kıral                                94,00 M2.

Muammer Kıral

Memet Kıral

Yusuf Ziya Kıral

Nuran Kıral

Nazan Demir

Narin Küpeli

Nevin Genç

Gülnaz Doğan

Murat Doğan

2016/637          K.Maraş           Elbistan            Ceyhan Mah.    317       31        Emine Öztürk                           96,00 M2.

Alaittin Öztürk

Yusuf Öztürk

Zeliha Ekici

Bekir Öztürk

Mustafa Öztürk

Hasan Öztürk

Mehmet Öztürk

2016/638          K.Maraş           Elbistan            Ceyhan Mah.    315       13        Mehmet Çelik                           80,00 M2.

2016/639          K.Maraş           Elbistan            Ceyhan Mah.    317       39       Emine Öztürk                           233,00 M2.

Alaittin Öztürk

Yusuf Öztürk

Zeliha Ekici

Bekir Öztürk

Mustafa Öztürk

Hasan Öztürk

Mehmet Öztürk

2016/640          K.Maraş           Elbistan            Ceyhan Mah.    317       44        Ayşe Kıral                                80,00 M2.

Muammer Kıral

Memet Kıral

Narin Küpeli

Nevin Genç

Gülnaz Doğan

Murat Doğan

2016/641          K.Maraş           Elbistan            Köprübaşı Mah. 365      7          Hasbi Özdemir                         235,00 M2.

Ferayi Özdemir Ceylan

Zühal Çiçekli

Mehmet Emin Özdemir

Ayfer Özdemir

Lutfiye Özdemir

Azize Seyitoğlu

Basın: 475026

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner29