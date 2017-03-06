İLAN

ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Mülkiyeti Belediyemize alt, İlçemiz Orhan Gazi Mahallesi, Yaşam Hastanesi karşında bulunan, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 25-29-30-31-32-33 ve 34 nolu olmak üzere toplam 28 adet işyeri ile Güneşli Mahallesi, Otel sokakta bulunan 27 M2’ lik Bir adet işyeri, 2 (İki) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale Elbistan Belediyesi meclis salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, 21.03.2017 tarihinde, Salı günü saat 10.oo’da, 4 nolu işyerinden başlayacak olup, Yukarıda yazılı bulunan Sıra hizalarına göre yapılacaktır.

3- İhalenin şekli: 2886 Sayılı DİK. Kanununun 45’nci maddesi gereğince açık artırma usulü ile yapılacaktır.

4- Orhangazi Mahallesi, Yaşam Hastanesi karşısında bulunan 28 adet işyerinin her birinin Muhammen Bedeli, 1 yıllığı 2.100,oo TL. olup 2 yıllığı 4.200,oo TL’ dir.

5- İhaleye katılacakların % 20 oranındaki Geçici teminatı olan, 840,oo TL. yi hale tarihinden bir gün önce, 20/03/2017 tarihi Mesai saati bitimine kadar her işyeri için, ayrı ayrı, Belediyemizin T.C. Elbistan Ziraat Bankasındaki hesabına yatırmış olmaları şarttır.

6- Güneşli Mahallesi, Otel sokakta bulunan 27 M2’ lik bir adet işyerinin 1 yıllık Kirasının muhammen bedeli 6.500,oo Tl. 2 yıllık kirasının muhammen bedeli, 13.000,oo Tl olup, % 20 oranındaki geçici teminatı ise 2.600,oo Tl’ dir.

7- Bir işyeri için Geçici teminat yatıran iştirakçiler, yatırmış oldukları işyerinin ihalesini alamadıkları takdirde teminatları denk gelmek kaydı ile 2. bir işyerinin ihalesine katılabilirler.

8-İHALEYE KATILACAK ŞAHISLARIN

a) Türkiye de tebligat adresi gösterir belge,

b) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu

c) Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge.

d) İhaleye vekâleten girenlerin noter onaylı vekâletnamelerini ibraz etmeleri şarttır.

9- Belirlenen muhammen bedeller, KDV ve Tellâliye hariç fiyatlardır. Bu fiyatlara ihale bedeli üzerinden KDV, Tellâliye, sözleşmeye ait damga vergisi ve İhale kararlarına ait damga vergisi eklenecektir.

10- İhale ilgili diğer şartlar, İhale şartnamesinde yazılı olup, mesai saatleri içerisinde belediyemiz gelir şefliğinden ücretsiz olarak temin edilerek görülebilir.

11- İhalenin aynı günde tamamlanmaması durumunda, bir sonraki gün, aynı yerde ve aynı saate devam edilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Kahraman KOÇ

Belediye Başkanı a.

Başkan Yrd.

Basın: 560497