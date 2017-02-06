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ELBİSTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR



İlçemiz Kümbet Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, üzerinde Belediyemize ait park alanının 100 M2’ lik kısmı GSM Radyo ve Baz istasyonu kurmak ve çalıştırmak üzere 2 yıllığına kiraya verilecektir.

1- İhale, Elbistan Belediyesi meclis salonunda, Belediye Encümenince 21/02/2017 tarihinde, Salı günü saat 14.oo de başlayacak olup, 2886 sayılı kanunun 45 nci maddesi gereğince açık artırma usulü ile yapılacaktır.

2- Kiraya verilecek olan yerin 1 yıllık kirasının muhammen bedeli, KDV Hariç, 14.250,oo Tl’ den 2 yıllığı 28.500,oo TL olup, geçici teminatı 5.700,oo Tl’ dir.

3- İhaleye katılacak şahısların, %20 oranındaki geçici teminatı olan 5.700,oo TL’ yi ihale saatinden en geç bir saat önce Belediyemizin T.C. Elbistan ziraat Bankasındaki hesabına yatırmış olmaları veya Banka teminat mektubu vermeleri şarttır.

6 - İHALEYE KATILACAKLARIN

a) Geçici teminata ait Banka dekontu,

b) Türkiye de tebligat adresi gösterir belge,

c) ihaleye vekâleten girenler için, noter onaylı vekâletname belgesi,

d) İhaleye ortak olarak girenler için ortaklıklarına ait ticaret sicil belgesi,

e) Belediyemize borcu bulunmadığına dair borcu yok belgesi

f) GSM, Radyo ve Baz istasyonu işi ile iştigal ettiğine dair Maliye kaydı ve ya yetki belgelerini ibraz etmeleri şarttır.

7-İhaleye ait şartname Mesai saatleri içerisinde Belediyemizin Gelir servisinden ücretsiz olarak temin edilip görülebilir.

8- İsteklilere ilanen duyurulur.

Kahraman KOÇ



Belediye Başkanı a.

Başkan Yrd.

Basın: 542915