Aşağıda isimleri yazılı mükelleflerin bilinen adreslerine posta ile tebliğ yapılamadığından ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izileyen 15'nci gün Vergi Usul Kanunu'nun 104. maddesi gereği ilen edilmiş olur. İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde dairemize başvurulmaması veya adreslerini bildirmemeleri halinde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı Vergi Usul Kanunu'nun 103.-106 maddelerine göre ilen olunur.

MÜKELLEFİN

ADI SOYADI/ÜNVANI VERGİ NO BELGE NEV'İ BELGE NO VERGİ/CEZA TÜRÜ MİKTARI DÖNEM BİLİNEN EN SON ADRESİ

ATİLLA ŞAHİN 7900034172 V/C İHB. 20160518135070000003 0076 8.257,00 2015/05-2015/05 ORHANGAZİ MAH. AĞAÇLIK SK. NO:7 ELBİSTAN / K.MARAŞ

ATİLLA ŞAHİN 7900034172 V/C İHB. 20160518135070000003 3080 8.257,00 2015/05-2015/05 ORHANGAZİ MAH. AĞAÇLIK SK. NO:7 ELBİSTAN / K.MARAŞ

Elbistan Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim edilen ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın: 514080