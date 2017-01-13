Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İHALE İLANI

AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜN’DEN

Bu haber kez okundu.

İHALE İLANI
İHALE İLANI

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜN’DEN

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1- İdarenin

a) adresi                                              : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) telefon ve faks numarası                   :  Tlf: (0 344) 524 22 04-05  Faks: (0344) 524 22 02

c) elektronik posta adresi (varsa)          :  afsin@euas.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin

A- a) Dosya No                                    : 2017/01

b) niteliği, türü ve miktarı                       : Muhtelif Ebatlardaki 4 Kalemde Toplam 19 Adet Tamburun Teknik Şartname Esaslarında Kauçukla(Oto Klav Sistemi Sıcak Kaplama) Kaplanması İşi

c) teslim yeri                                        : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                      : Sözleşme tarihinden itibaren 75 Takvim Günüdür.

e) İhale tarihi ve saati                            : 03/02/2017 Saat : 14.ºº

f) Şartname bedeli                                : 100,00.-TL

3-İhalenin

a) yapılacağı yer                                   : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b)Şartname bedelinin yatırılacak yer      : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5- İhale tüm isteklilere açıktır.

6- İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler ihale tarihi saat 14ºº’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, her iki ihale için birim fiyat olarak vereceklerdir.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 90 takvim günü olmalıdır.

11- Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

DUYURULUR.

Basın: 527756

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1

banner27

banner29

banner25