İHALE İLANI

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜN’DEN

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1- İdarenin

a) adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) telefon ve faks numarası : Tlf: (0 344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin

A- a) Dosya No : 2017/01

b) niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ebatlardaki 4 Kalemde Toplam 19 Adet Tamburun Teknik Şartname Esaslarında Kauçukla(Oto Klav Sistemi Sıcak Kaplama) Kaplanması İşi

c) teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 75 Takvim Günüdür.

e) İhale tarihi ve saati : 03/02/2017 Saat : 14.ºº

f) Şartname bedeli : 100,00.-TL

3-İhalenin

a) yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b)Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5- İhale tüm isteklilere açıktır.

6- İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler ihale tarihi saat 14ºº’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, her iki ihale için birim fiyat olarak vereceklerdir.

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 90 takvim günü olmalıdır.

11- Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

DUYURULUR.

Basın: 527756