İHALE İLANI

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜN’DEN
Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale usulü İle ihale edilecektir.
1- İdarenin
a) adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) telefon ve faks numarası : Tlf: (0 344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02
c) elektronik posta adresi (varsa) : afsin@euas.gov.tr
2- İhale konusu hizmetin
A- a) Dosya No : 2017/01
b) niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Ebatlardaki 4 Kalemde Toplam 19 Adet Tamburun Teknik Şartname Esaslarında Kauçukla(Oto Klav Sistemi Sıcak Kaplama) Kaplanması İşi
c) teslim yeri : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ
d) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 75 Takvim Günüdür.
e) İhale tarihi ve saati : 03/02/2017 Saat : 14.ºº
f) Şartname bedeli : 100,00.-TL
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN
b)Şartname bedelinin yatırılacak yer : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.
5- İhale tüm isteklilere açıktır.
6- İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale tarihi saat 14ºº’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini, her iki ihale için birim fiyat olarak vereceklerdir.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, en az 90 takvim günü olmalıdır.
11- Bu ihaleler 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
DUYURULUR.
Basın: 527756