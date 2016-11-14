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ELBİSTAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

ELBİSTAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

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ELBİSTAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

Aşağıda adı soyadı, ünvanı belirtilen mükellefler adreslerinde bulunamadığından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 105'inci maddesi gereğince ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde,

İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihin den itibaren bir ayın sonunda resmi tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. 09.11.2016

Vergi No          TC Kimlik No    Plaka No          Soyad Ad                     Adres                                                   Vergi Dönemi   Ana Vergi Kodu            Ana Takip Dosya No                Toplam Borç

0840578574      51202495132                           ARSLAN ZEKERİY       MENDERES MAH. 324 SK. 58 2     201001201012  9023                20130703665000000312           5.554,47 TL

ESENLER İSTANBUL

5120245250      54403383628                           KARAHAN TANER       TANIR BELDESI ÇAĞLAYAN MAH.        201101201112  9023                 20130703665050000012           3.196,85 TL

                                   MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. 39 

AFŞİN KAHRAMANMARAŞ

6290350521      44695711704                           NARİN İNCİ                 YEŞİLYURT MAHALLESİ YOK YOK         201301201312  9109                20150817665060000004           5.000,00 TL

                                                                                                          ELBİSTAN KAHRAMANMARAŞ 46300

Basın: 477937

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