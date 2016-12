ELBİSTAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

Aşağıda adı soyadı, ünvanı belirtilen mükellefler adreslerinde bulunamadığından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 105'inci maddesi gereğince ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde,

İlan üzerine bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde, adres bildirenlere ise süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihin den itibaren bir ayın sonunda resmi tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur. 09.11.2016

Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Toplam Borç

0840578574 51202495132 ARSLAN ZEKERİY MENDERES MAH. 324 SK. 58 2 201001201012 9023 20130703665000000312 5.554,47 TL

ESENLER İSTANBUL

5120245250 54403383628 KARAHAN TANER TANIR BELDESI ÇAĞLAYAN MAH. 201101201112 9023 20130703665050000012 3.196,85 TL

MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. 39

AFŞİN KAHRAMANMARAŞ

6290350521 44695711704 NARİN İNCİ YEŞİLYURT MAHALLESİ YOK YOK 201301201312 9109 20150817665060000004 5.000,00 TL

ELBİSTAN KAHRAMANMARAŞ 46300

