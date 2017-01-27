DÜZELTME İLANI

AKARYAKIT ALIMI

AKARYAKIT ALIMI ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26’ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2017/31826

1- İdarenin

a) Adresi : KÖPRÜBASI MAH. CUMHURIYET MEYDANI NO: 1 46300 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası : 344 415 10 05 - 344 415 10 08

c) Elektronik posta adresi : ihaleservisi@hotmail.com

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Gazetenin adı ve tarihi : ELBİSTANIN SESİ 23.01.2017

3- Düzeltilen maddeler şunlardır;

AKARYAKIT alımı ihalesi ilan metninin 3. maddesinin (b) bendi (ihale tarih ve saati) ve 7. maddesinin birinci (1) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

İhale Tarih ve Saati : 20.02.2017 - 15:00 ibaresi,

İhale Tarih ve Saati : 02.03.2017 - 15:00 olarak değiştirilmiştir.

“İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 335 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Belediyesi İhale Servisi Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1 Elbistan/K.Maraş adresinden satın alınabilir”

İbaresi,

“İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 280 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Belediyesi İhale Servisi Köprübaşı Mah. Cumhuriyet Meydanı No:1 Elbistan/K.Maraş adresinden satın alınabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

Basın: 537019