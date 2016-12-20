AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ELBİSTAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 42500 LİTRE MOTORİN(DİĞER) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/545380

1-İdarenin

a) Adresi : Güneşli Mah. Adnan Menderes Bulvarı Neşe Sok. No:2 46300 ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası : 344 413 56 56 - 344 413 78 10

c) Elektronik Posta Adresi : elbistan155@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 22500 Litre 95 Oktan Kurşunsuz benzin ve 42500 Litre Motorin (Diğer)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Yüklenici firma tarafından sözleşmenin imzalanmasından sonra akaryakıt istasyonundan fiş karşılığı gelen araçlara peyder pey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, yükleniciye yapılacak işe başlama talimatı ile İhale konusu akaryakıt, İdarenin araçlarının ihtiyacı nispetinde pey der pey fiş karşılığında alınacaktır ve yüklenici tarafından teslim edilecektir. Bu durum 31.12.2016 tarihine kadar devam edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Güneşli Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Neşe Sok. no:2 Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü BİRİFİNG SALONU ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati : 13.01.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise;akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;

b)İstekli Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ;5015 sayılı Petrol Piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayilik Lisansının aslını veya noter tastikli sureti ile birlikte Dağıtım şirketi ile yapmış olduğu Bayilik sözleşmesinin aslını veya noter tastikli suretini teklif ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güneşli Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Neşe Sok. no:2 Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirli ELBİSTAN/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın: 512171