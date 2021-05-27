Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
30 bin doz aşının yapıldığı Elbistan, 1 Haziran sonrasına hazır
30 bin doz aşının yapıldığı...
10 megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin kazananı belli oldu
10 megavatlık güneş enerjisi kapasitesinin...
Vali Coşkun Elbistan'da incelemelerde bulundu
Vali Coşkun Elbistan'da incelemelerde bulundu
Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımının parolası şampiyonluk
Elbistan’ın ilk erkek voleybol takımının...
Jandarmadan Ekinözü ve Elbistan’da uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan Ekinözü ve Elbistan’da uyuşturucu...
banner191
banner162

Zülkadiroğlu ve Karaman’dan gazetemize ziyaret

Kahramanmaraş Zülkadiroğulları Derneği 2. Başkanı Fatih Mehmet Zülkadiroğlu, Elbistan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali İhsan Karaman ve beraberindeki heyet gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Zülkadiroğlu ve Karaman’dan gazetemize ziyaret
banner167

Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ve Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Göçer tarafından karşılanan Kahramanmaraş Zülkadiroğulları Derneği 2. Başkanı Fatih Mehmet Zülkadiroğlu, Elbistan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali İhsan Karaman dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ve Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Göçer, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kahramanmaraş Zülkadiroğulları Derneği 2. Başkanı Fatih Mehmet Zülkadiroğlu, ziyaretin anısına Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer’e Prof. Dr. Mehmet Kaya’nın hazırladığı Dulkadiroğulları Beyliği isimli kitabı takdim etti.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Zülkadiroğlu Ve Karamandan Gazetemize Ziyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.