Zülkadiroğlu ve Karaman’dan gazetemize ziyaret

Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ve Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Göçer tarafından karşılanan Kahramanmaraş Zülkadiroğulları Derneği 2. Başkanı Fatih Mehmet Zülkadiroğlu, Elbistan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali İhsan Karaman dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer ve Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Göçer, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Kahramanmaraş Zülkadiroğulları Derneği 2. Başkanı Fatih Mehmet Zülkadiroğlu, ziyaretin anısına Elbistanın Sesi Gazetesi kurucusu Mehmet Göçer’e Prof. Dr. Mehmet Kaya’nın hazırladığı Dulkadiroğulları Beyliği isimli kitabı takdim etti.