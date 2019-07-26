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ZMO’dan çiftçilere zirai ilaç uyarısı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, özellikle tarımsal ilaç kalıntılarının çok tehlikeli, kanserojen olduğunu, bu konuda bilinçli tüketicilerin kamuoyu oluşturması durumunda tarımsal ilaç kullanımı ve ilaç kalıntısında radikal değişiklikler yapılabileceğini söyledi.

ZMO’dan çiftçilere zirai ilaç uyarısı
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2. Dünya Savaşından sonra ülkelerin harabe haline gelen ekonomilerini düzeltmek için tarımsal üretime oldukça önem verdiklerini ve doğa ve çevre kaygısı olmadan kimyasal girdileri maksimum seviyede kullanarak üretimi artırma yollarına girdiklerini vurgulayan Başkan Dumlupınar, “Ancak, 1980’li yıllara gelindiğinde artık bu yaklaşımla üretimin gerçekten sürdürülebilir olmayacağını anladılar. Ve yenilenebilir, izlenebilir, kaliteli ve sağlıklı ve yeterli ürünleri elde edecek uygulamaları devreye soktular. Yani biryandan tarımsal verimlilik ve üretim korunurken, diğer yandan da çevreye zarar vermeden, tarımda istihdam edilen insanların yaşam kalitelerinin yükseltmesi gündeme geldi” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, bu doğrultuda iyi tarım uygulamalarının geliştirildiğini, bunların; azaltılmış toprak işleme, fazla gübre kullanımının engellenmesi ile özellikle yeraltı sularının ve akarsuların kirlenmesinin önlenmesi, tarımsal ilaç kalıntılarının bekleme süresine riayet edilerek hasadının yapılması, zararlılarla biyolojik mücadelenin ön plana çıkması gibi uygulamalar olduğunu bildirdi. İyi tarım isminin diğerinin kötü olduğunu çağrıştırdığını, aslında bütün uygulamaların bu şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Özellikle tarımsal ilaç kalıntılarının çok tehlikeli, kanserojen olduğunu vurgulayan Başkan Dumlupınar, bu konuda bilinçli tüketicilerin kamuoyu oluşturması durumunda tarımsal ilaç kullanımı ve ilaç kalıntısında radikal değişiklikler yapılabileceğini bildirdi.

Çiftçilere de çağrıda bulunan ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Dumlupınar, “fazla tarımsal ilaç kullanımından kaçınmalarını, zararlılarla mücadelede ekonomik eşiğe dikkat etmelerini, biyolojik mücadele yollarını denemelerini ve tarımsal ilaç uygulamalarından sonra bekleme sürelerine riayet ederek hasat yapmalarını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

 


Yerel Manşetler
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