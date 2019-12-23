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ZMO Kahramanmaraş Şubesi’nde Elbistanlı Başkan Güven tazeledi

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kahramanmaraş 8. Dönem Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Doç. Dr. Ziya Dumlupınar güven tazeledi.

ZMO Kahramanmaraş Şubesi’nde Elbistanlı Başkan Güven tazeledi

Oda binasında yapılan seçimlere tek liste olarak giren Başkan Dumlupınar ve arkadaşları iki yıl daha ZMO Kahramanmaraş’ın yönetimini üstlendi.

Seçim sonrası meslektaşlarına teşekkür eden Başkan Dumlupınar, bugüne kadar olduğu gibi oda faaliyetlerini aralıksız sürdüreceklerini ifade ederek: “Bizlere verdiğiniz güvene bu güne kadar layık olmaya çalıştık, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Odamız şehrimizde, aktif ve etkin bir hale geldi. Kurumsal kimlik kazandı. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz, meslektaşlarımızın daha iyi şartlarda hizmet sunabilmeleri için gerekli bütün girişimleri yapmaya devam edecektir. Bir kez daha tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan seçim sonuçlarına göre ZMO Kahramanmaraş’ın yeni yönetimi şu şekilde belirlendi; “Ziya Dumlupınar, Mustafa Kırbaş, Bertan Kayıran, Ahmet Sever, Mustafa Kulotu, Mehmet Ali İspir ve Muzaffer Topuz.”

 


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