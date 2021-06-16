ZMO, buğdayın maliyetini açıkladı

ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, her yıl açıkladıkları ekmeklik ve makarnalık buğdaydaki gelir gider tablosunu 2021 yılı sezonu için de belirlediklerini söyledi.

Ekmeklik buğday çiftçisinin dekara geliri yaklaşık 696 TL olurken, makarnalık buğday üreticisinin gelirinin ise 976 TL olduğunu hatırlayan Dumlupınar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerin emeğini bu hesaba dahil etmediklerinin altını çizdi.

Buğday rekoltesini iki sulama ile birlikte dekara ortalama 700 kg hesapladıklarını, buğdayın satış fiyatının da kalite ile birlikte piyasa koşullarında belirlendiğini anımsatan Başkan Dumlupınar, buna göre 1 ton ekmeklik buğdayın satış bedelini ortalama 2 bin 500 TL, makarnalık buğdayın satış bedelini ise 2 bin 900 TL olarak baz aldıklarının bilgisini verdi.

Bu hesaplamalar doğrultusunda dekara üretim maliyetinin 1355 TL gibi bir rakama ulaştığını anlatan ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Ziya Dumlupınar, bu verilerin sulanan ve verimli araziler için geçerli olduğunu hatırlattı.

Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, Kahramanmaraş ve çevresinin hem sonbaharda, hem de ilkbaharda ciddi bir kuraklık yaşadığını sulama imkânı olan çiftçilerin bundan etkilenmediğini ancak, kıraç alanlardaki üreticilerin çok fazla etkilendiğini de sözlerine ekledi.