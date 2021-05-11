Zirai donun yaşandığı bölgelerde ağaçlar buzla kaplandı

Elbistan’da 9 Mayıs’ı 10 Mayıs’a bağlayan gecede yaşanan ve kayısı ağaçları başta olmak üzere ayçiçeği, pancar ve mısır gibi ürünlerde ciddi hasara neden olan zirai donla ilgili hasar tespit çalışmaları başladı.

Özellikle Sultan Korusu bölgesinde kayısı ağaçlarının yüzde 80’inin zarar gördüğü belirtilirken, ova kesimde de binlerce dönümlük arazideki ayçiçeği, mısır ve pancar da zirai dondan nasibini aldı.

Elbistan’da 9 Mayıs’ı 10 Mayıs’a bağlayan gece saatlerinde 50-60 kilometre hızla esen poyraz hava sıcaklığını ciddi şekilde düşürdü. Eksi 4'e kadar düşen soğuk nedeniyle geniş bir alandaki meyve ağaçları ve yaz ekilişleri zirai dondan olumsuz etkilendi.

TARSİM eksperleri ile Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Elbistan Ziraat Odası tarım danışmanları sahadaki hasar tespit çalışmalarına başladı. Zirai donunun vurduğu yerlerin başında ise Sultan Korusu grup mahalleleri geliyor. Zirai don nedeniyle ağaçların buz tabakası ile kaplandığı Sultan Korusu grup mahalleri 1500-1700 rakımda yer alması sebebiyle, bu bölgede bulunan kayısı ağaçları geç çiçek açıyor. Zararın yüzde 80 olarak tahmin edildiği bu bölgedeki hasarın büyüklüğü de zirai don olayının tam da çiçeklenme döneminde yaşanmasından kaynaklanıyor. Daha erken çiçek açan ve çağla olgunluğuna erişen kayısılarda da benzer bir durum söz konusu. Büyükyapalak, Gökçek, Evcihüyük, Küçükyapalak, Hacıhasanlı mahallelerinde çağla haline gelen kayısı çekirdeğinin bu mevsimde beyaz olması gerekirken, dondan dolayı kahverengiye dönüştü.

Uncular Mahalle Muhtarı Yusuf Güllü, bölgedeki sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düşmesi sonucunda hiç beklemedikleri bir zirai don olayı ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Şuanda mahallelerindeki ana geçim kaynağı olan kayısı ağaçlarındaki hasarın yüzde 80 civarında tahmin ettiklerini anlattı.

Kayısı yetiştiricileri ise, zirai don sonrasında hasar tespitiyle ilgili geçmiş yıllarda yaşadıkları sorunlar nedeniyle TARSİM’e karşı güvenlerinin sarsıldığını iddia ettiler.

Şuanda hasar tespit çalışmalarının başladığını kaydeden kayısı yetiştiricileri, don olaylarında hasar tespitinin güveni sarsmayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini, aksi halde sigorta yaptıran kimseyi bulamayacaklarını belirttiler.

Ova bölgelerde yaz ekilişleri zarar gören çiftçiler de yeni ekim için harıl harıl çalışmaya başladı. Bazı çiftçiler, hasarın etkisini görebilmek için birkaç gün beklemeyi tercih ederken birçok çiftçi de ikinci ekim çalışmaları için kolları sıvadı.