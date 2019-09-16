Ziraat Odası’nın muhtarlarla istişare toplantıları sona erdi

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, muhtarlarla istişare toplantısı sürecini, 3 aşamada tamamladı. 24 Ağutsos’ta Kantarma Mahallesi’ndeki ilk toplantının ardından Karamağara Mahallesi’nde 2.grup toplantıyı gerçekleştiren Başkan Bulut, son olarak da ova mahalle olarak adlandırılan mahalleler ile merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Nuri Gönen de katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Bulut, diğer 2 toplantının oldukça verimli geçtiğini hatırlatarak, “Yaklaşık bir ay önce ilk toplantımızı yapmıştık. Bugün de toplantılarımızı sona erdiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bir Tarım Şûrası yapılacak. Oldukça geniş katılımı bir şûra olacak. Bizim sizlerden aldığımız sorun ve talepleriniz de genel merkezimiz aracılığı ile şûrada ilgili birimlere iletilecek ve masaya yatırılacak. Son toplantımızda, daha çok sulu tarımın yapıldığı arazilerimize sahip ova köylerimizin muhtarları var. Tabi, Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda birinci problem susuzluk. 3 yıldır yaşadığımız kuraklık, hem sulu tarımda hem de kıraç arazilerin yoğunlukta olduğu köylerimizde çiftçilerimize büyük zarar verdi. Bunun sıkıntısını yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Bulut, “Çiftçimiz, barajlardan tarlasına akacak suyu dört gözle bekliyor ama ne su var ne de kanalı. Adatepe Barajı’ndan su gelecekti ortada yok. Söğütlü Çayı’nın üzerinde 2 tane sulama barajı gözüküyor ama onlar da sadece kağıt üzerinde. Adları var kendileri yok. Su zenginiyiz ama tarlamıza su bulamıyoruz. Yıllar yılı bunu anlatıyoruz. Dilimizde tüy bitti ama elimize geçen bir şey yok. Ova köylerimiz, daha çok bu suya hasret. Kıraç araziler için de diğer barajlarımız ve göletler önem kazanıyor.

Bu toplantılarda bize barajlar ile bir de yüksek girdi fiyatlarını dile getirildi. Bunları da not ettik. Tabii çiftçimiz yüksek girdi fiyatları ile boğuştuğu için gençlerimizi köyde tutamıyoruz. Ülkemizin genelinde de böyle bir durum var. Çiftçimizi köyde tutacak yeni desteklere ve projelere ihtiyacımız var. Çiftçi kazanırsa ülkemiz kazanır. Çiftçinin üretimden çekilmemesi gerekiyor. Başlıca sorunlarımız bunlar. Bunların yanında bazı mahallelerimizin özel olarak sorunları var. Yani sadece o bölgeyi ilgilendiren sorunlar var. Onlar dile getirildi. Güzel ve verimli toplantılar olduğuna inanıyorum. Muhtarlarımızla sorunlarımızı açık açık konuştuk. Raporlarımızı da önümüzdeki günlerde genel merkezimize ileteceğiz” ifadelerini kullandı.