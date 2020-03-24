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Ziraat Odası’nın çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, koronavirüs tedbirleri kapsamında odanın çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini söyledi.

Ziraat Odası’nın çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
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Elbistan Ziraat Odası’nın 09.00-13.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydeden Başkan Mehmet Ali Bulut, “Cumhurbaşkanlığının ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin genelgesine istinaden odamızda çalışma saatleri, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek, sizlerin ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla saat 09.00-13.00 saatleri arası olacak şekilde değiştirilmiştir. Büyük bir özveriyle çalışan Türk çiftçisi, Covid-19 salgını ile mücadele eden sürecinde de ülkenin gıda ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.  Fedakarlık göstererek üretime devam eden çiftçilerimizin sağlığını korumalı, sorunlarına acilen çözüm üretmeliyiz” diye konuştu.

Başkan Bulut, önümüzdeki günlerde yoğun bir şekilde zirai faaliyetlere başlayacak çiftçilere de koronavirüs salgınına karşı daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.

 


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elbistan 4 saat önce

cok calısiyorlardi zaten.iyi olmus.

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Çiftçi 2 saat önce

valla kompile kapatsaniz daha faydali olur yillik o kadar boş yere aidat ödenekten kurtuluruz

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