Ziraat Odası’ndan çiftçilere sahte gübre uyarısı

Çiftçilerin, bu konuda dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Bulut, “Çiftçilerimiz, gübre alırken tercihlerini, yetkili bayi ve kooperatiflerden yana kullanmalı” dedi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçilerin zirai faaliyetlerinde olmazsa olmazlarından biri olan gübrenin sahtesinin, toprağa ve ürün verimliliğine ciddi zarar vereceğini ifade etti.

Gübre fiyatındaki artışını fırsat bilen kötü niyetli kişilerin piyasaya sahte ve taklit ürünler arz etmelerine yönelik bilgiler üzerine çiftçileri uyaran mesajlar göndererek dikkatli davranmaya davet ettiklerini anımsatan Başkan Bulut, “Çiftçinin en önemli girdi kalemlerinden biri olan gübrenin fiyatı, ciddi oranda arttı. Bunu fırsat bilen bazı kişiler, piyasanın altında fiyat vererek çiftçilere sahte gübre satmaya çalışıyor. Bu sahteciler, çiftçilerimizin bir yıllık emeğinin heba olmasına sebebiyet verdiği gibi, sahte gübre kullanımı topraklarımızda da onarılması güç zararlara yol açıyor" diye konuştu.

Başkan Bulut, şunları söyledi:

“Fiyat yüksek olunca kimi fırsatçılar sahte gübre üreterek haksız kazanç elde ediyor. Her yıl ülkenin değişik üretim bölgelerinde sahte gübre olayı patlak veriyor. Bölgemizde de bu şekilde girişimler olduğu, tonu 3 bin 500 TL olan gübreyi 2 bin 200 TL gibi yarı fiyatına yakın bir şekilde piyasaya sürülmek istendiği yönünde bilgiler var. Çiftçilerimiz, fiyatı ucuz diye sahte gübre kullanmasın. Sahte gübre üretiminde genellikle çok ucuz olan tuz, alçı, kum gibi maddeler kullanılıyor. Bu maddeler arasında bulunan tuz, toprağı çoraklaştırdığı için toprağa verdiği zarar yıllarca sürüyor. Üreticilerimizin, tarlalarından bekledikleri verimi alabilmeleri için mutlaka kaliteli gübre kullanmaları gerekiyor.”

Kimyevi gübrede en önemli kalite kriterinin, ambalajın üzerinde belirtilen garanti edilen içeriğe uygun üretim yapılması olduğunun altını çizen Bulut, azot, fosfor, potasyum gibi bitki besin maddeleri garanti edilen içerikte belirtilen oranlarda olması gerektiğini vurguladı.

Bunun yanı sıra ambalaj gramajların tam olması gerektiğine işaret eden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, "Gübre fiyatında bu iki unsur önemlidir. Çiftçilerimiz bu hususları dikkate alarak gübre tercihlerini yetkili bayilerden ya da kooperatiflerden yana kullanmalı. Çiftçilerimiz, aldığı gübrenin içeriğinin çuvalın üzerinde yazan bilgiler ile uygun olduğuna bakması, gramajının tam olduğunu kontrol etmesi gerekiyor. Böyle bir sahtecilik olayı ile karşılaşıldığında da mutlaka yetkililere haber verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.