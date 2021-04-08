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Ziraat Odası’ndan çiftçilere 12 bin kümes hayvanı

Elbistan Ziraat Odası Başkanlığı tarafından kümes hayvancılığını geliştirmek için 300 çiftçiye daha önce siparişi alınan tavuk, horoz, ördek ve etlik civciv çeşidi 12 bin adet kümes hayvanının dağıtımı gerçekleştirdi.

Ziraat Odası’ndan çiftçilere 12 bin kümes hayvanı
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Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, kümes hayvanı dağıtımı ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, başta çiftçiler olmak üzere vatandaşların ihtiyaç duyduğu besinleri yetiştirmek için çaba içinde olduklarını söyledi.

İlçede tarımını ve hayvancılığını geliştirmek adına katkı sağlamak amacıyla son yıllarda kümes hayvanı dağıtımına yöneldiklerini belirten Başkan Bulut, “Çiftçilerimize ve üreticilerimize etlik tavuk civcivi, yumurtalık civciv, tavuk, horoz ve ördek dağıtımı yapıyoruz. Çiftçilerimizin talebi doğrultusunda bu projeye ağırlık veriyoruz. Üreticilerimizin daha iyi cins yetiştirmesi ve iyi beslenen, iyi yumurta veren, iyi et alan ırkları yetiştirmesi bizim için önemli. Bu yüzden geçen ay içerisinde talep toplamıştık. Yaklaşık 300 çiftçimiz talepte bulundu. Biz de toplam 12 bin adet kümes hayvanının dağıtımını yapıyoruz” dedi.

Dağıtılan 12 bin adet kümes hayvanının bu alandaki üretime ciddi bir destek anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Bulut, “Çiftçimiz, bu hayvanların etinden ve yumurtasından faydalanacak. Bazı çiftçilerimiz bunları gelir getirmek için de değerlendirebilir. Mahallesinde, bahçesinde uygun yeri olan çiftçilerimiz, etlik ve yumurtalık cinsleri yetiştirip bütçesine destek bulabilir. Biz, bu işi kâr amacı güderek yapmıyoruz. Çiftçimize destek amaçlı olarak böyle bir proje sürdürüyoruz. Projemizin büyük ilgi görmesi de bizleri sevindirdi” ifadelerini kullandı.

Kümse hayvanlarını teslim alan çiftçiler de, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ve görevlilere teşekkür ettiler.

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Ziraat Odasından çiftçilere 12 Bin Kümes Hayvanı