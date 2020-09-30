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Ziraat Odası’ndan AK Parti ve MHP’ye hayırlı olsun ziyareti

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, yönetimi ile birlikte AK Parti ve MHP Elbistan ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ziraat Odası’ndan AK Parti ve MHP’ye hayırlı olsun ziyareti
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Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrelerin ardından AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı’na seçilen Ahmet Tıraş ve MHP Elbistan İlçe Başkanlığı’na seçilen Üzeyir Bostan’ı ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Elbistan Ziraat Odası yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Bulut, “AK Parti ve MHP’nin Elbistan ilçe teşkilatlarında görev değişimi oldu. Bizler de her iki başkanımızı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah Elbistan’ımız için hayırlara vesile olur. Görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan da, ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



 


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Ziraat Odası’ndan AK Parti Ve MHP’ye Hayırlı Olsun Ziyareti
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