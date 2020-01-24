Ziraat Odası, TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenliyor

Toplantıya ilişkin olarak açıklama yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, meyve yetiştiricileri ve çiftçileri yakından ilgilendiren toplantının, odanın toplantı salonunda 28 Ocak Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) sunduğu teminatların kapsamının 2020 yılı için genişletildiğini belirten Başkan Bulut, toplantıya tüm çiftçileri davet etti.

Bulut, “TARSİM tarafından teminat altına alınacak ürünler ve risklerin kapsamı genişletildi. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise sigorta priminin yüzde 60’ı oranında prim desteği verilecek. İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritkale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri için dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları teminat altına alınacak. Ayrıca meyve ağaçları da paket halinde dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar TARSİM tarafından teminat altına alındı. Tüm bu destekler ve teminatlarla ilgili olarak TARSİM Malatya Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile toplantı düzenleyeceğiz. Ürününe ya da bahçesine sigorta yaptırmak isteyen tüm çiftçilerimizi toplantımıza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.