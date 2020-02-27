Ziraat Odası, huzurevinde gönül aldı

Başkan Bulut, ziyarette evlat hasreti ile yol gözleyen huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet ederek onlara beraberinde getirdiği hediyeleri takdim etti.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürü Remzi Şahin’den kurumun işleyişi ve barındırılan yaşlılarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra yaşlıları dinlenme alanları ve odalarında ziyaret eden Başkan Bulut ve yönetimi, yaşlıların elini öperek hatırlarını sordu.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, huzurevi sakinlerinin duasını almayı ve yalnızlıklarını bir nebze olsun unutturmayı amaçladıklarını söyledi.

Yaşlılara, ‘sizler bizim onurumuzsunuz’ diye hitap eden Başkan Bulut, “Yaşlılarımız, geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştiren büyüklerimizsiniz. Bize hayatı öğreten, topluma öncülük eden rehberlerimizsiniz. Geçmişle gelecek arasındaki köprümüz sizlersiniz. Sizler bizim onurumuzsunuz. Bizler vatan ve millet sevgisini, çalışmayı, cömertliği, dürüstlüğü sizlerden öğrendik. Sizler, kültürümüzün ve değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan hayatımızın en kıymetli hazinelerisiniz” dedi.

Başta efsane muhtar Nuri Taphasanoğlu olmak üzere huzurevinin yapımında emeği geçenleri rahmetle andıklarını belirten Başkan Bulut, “Herkesin elbet bir gün yaşlanacağı ve gelecekte onların yerine geçeceğimizi daima aklımızda tutmamız gerekir. Yaşlılara gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi esirgeyen bir toplumun huzur içinde olması mümkün değildir. Devletimiz, sizler için gerçekten güzel bir ortam sunmuş. Biz de Elbistan Ziraat Odası olarak sizlerin rahat etmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Bugün de hem dualarını hem de gönüllerini almak amacıyla buradayız. Tüm yaşlılarımıza sağlıklı ömür diliyor, ellerinden öperek sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi sakinleri de, Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ve yönetiminin ziyaretini memnuniyetle karşıladılar.



