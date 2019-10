Ziraat Odası Başkanlarından Ankara çıkarması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bölge milletvekilleri ve Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezi’nde görüşmeler gerçekleştiren Kahramanmaraş Ziraat Odaları Başkanları, ilin genel tarım sorunlarını ve isteklerini rapor halinde sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Odaları Birliği’ndeki temas ve görüşmelerine ilişkin olarak değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, oldukça verimli bir toplantı trafiği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sıkıntılarının çözümü ve taleplerinin yerine getirilmesi noktasında birçok olumlu cevap aldıklarını belirten Başkan Bulut, “Güneyde pamuktaki sıkıntılar ve kuzeyde de çiftçimizin tarımda yaşadığı genel sorunları dile getirdik. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Sayın Sefer Aycan Bey’i Meclis’te ziyaret ettik. Kendisi, oda başkanlarımızı samimi bir şekilde karşıladılar sözlü ve yazılı olarak rapor halinde ilimizdeki çiftçilerimizin sorunlarını, sıkıntılarını sunduk. Kendisi de tarımda yaşanan sıkıntıların her platformda takipçisi olacağını söylediler. Aynı gün, AK Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı hemşerimiz Sayın Mahir Ünal’ın makamında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekillerinin katılımı ile Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanlarımızla ile birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Her bölgenin her ilçemizin tarımın genel sorununun yanı sıra bölgesel sorunlarımızı masaya yatırdık” şeklinde konuştu.

Hurman Çayı’nın yatağı değişmeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’la yaptıkları görüşmede, Elbistan ve Afşin çiftçisini yakından ilgilendiren Hurman Çayı’nın yatağının değiştirilmesi konusu ile baraj ve göletlerin gündeme geldiğini anlatan Başkan Bulut, “AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal, Hurman Çayı’nın yatağının değiştirilmeyeceğini, Büyükyapalak göletinin sulama kanaletlerinin ve su kaçaklarının önlenmesi için ihalesinin hemen yapılacağını, Kalealtı sulama pompalarının faaliyete geçeceğini belirterek, Kavaktepe ve Karakuz Barajlarının yapım ihalesine çıkılması için milletvekillerinden takipçisi olmalarını istedi. Elbistan Ziraat Odası olarak Kahramanmaraş’ın GAP Bölgesine bağlanmasını istedim. Kendileri de Kahramanmaraş’ın Akdeniz’e bağlı olduğunu söylediler. Ben de o zaman kuzey ilçelerimizi GAP’a bağlayın dedim. GAP’a bağlandığımız zaman enerji ile sulama yapan çiftçilerimizin ücretlerinin yarısını GAP ödüyor. Böylelikle barajlarımızın yapımı çabuklaşacağını dile getirdim.

Verimli ve olumlu bir toplantıdan dolayı başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal Bey olmak üzere tüm Kahramanmaraş milletvekillerine ilgi ve alakalarından dolayı il koordinasyon başkanı olarak odalarımız adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanımızla görüştük

Ankara programlarının ikinci gününde 3 bölgeden gelen 17 ilin ziraat odası başkanları ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştüklerini ifade eden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Sayın Bakanımızla görüşmeye Kahramanmaraş ziraat odalarını temsilen ben katıldım. 17 ilin ziraat odası başkanları ile birlikte Tarım ve Orman Bakanımız ile tarımın sorunları görüştük, bölgemizde yaşanan kuraklıkları, çiftçi borçlarının ertelenmesini ve desteklerin artırılması gibi taleplerimiz oldu.

Görüşmelerimizin neticesini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Ş.Şemsi Bayraktar‘a notlarımızı ilettik. Memnun oldular. Çiftçinin sahipsiz olmadığını herkesin bilmesi gerektiği çiftçinin borç batağında olduğunu ve tarımın ihmal edilmeyeceğini söylediler. Birikimi yüksek olan biri olup tarım ve hayvancılıkla iç içe olan bir genel başkanımız var. Sorun tarım olunca çalmadık kapı bırakmayacağız. Derdimize çare bulana kadar arayış içinde olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, açıklamasının son bölümünde Barış Pınarı Harekatı’na değinerek, “Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı başlatan şanlı ordumuzun ve kahraman askerlerimizin sonuna kadar yanındayız. Allah, kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun” dedi.