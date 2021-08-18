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Ziraat Odası Başkanları Elbistan’da buluştu

Kahramanmaraş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Kahramanmaraş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, başkanlığında Elbistan’da yapıldı.

Ziraat Odası Başkanları Elbistan’da buluştu
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Toplantının ana gündem maddeleri ise, genelde Kahramanmaraş tarım sektörü ile ilçeler özelinde çiftçilerin karşılaştıkları sorun ve sıkıntılar ile çözüm önerileri oldu.

Elbistan Ziraat Odası Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Kahramanmaraş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, il genelinde çiftçilerin ve tarım sektörünün sorunları ve çözüm yollarının ele alındığını söyledi.

Koordinasyon toplantısında, bölge çiftçisinin sorunları, talep edilen destekler ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılacak çalışmaları ele aldıklarını vurgulayan Başkan Bulut, “Ziraat odaları olarak her iki ayda bir araya gelerek, ilçelerimizdeki çiftçilerin sorunlarını konuşuyoruz. Her ilçenin ziraat odası başkanımız kendi bölgesindeki çiftçilerin ve tarım sektörünün sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulunuyor. Çiftçilerimizin taleplerini alıyoruz. İlçe bazlı veya genel olarak tarım sorunlarının ele alındığı toplantının sonuçlarını rapor halinde Türkiye Ziraat Odaları Birliğine gönderiyoruz. Kahramanmaraş tarımının sorunlarının çözümü için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin her zaman yanındayız. Toplantıya katılan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Günen ve ziraat odası başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ın büyük bir coğrafya olduğunu ve iklim ile tarım çeşitliliği açısında da farklı özellikleri bulunduğunu anlatan Kahramanmaraş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Kahramanmaraş büyük bir coğrafya. İklim ve tarım çeşitliliği açısından da farklı özelliklere sahip. Her bölgenin kendisine has bir tarım yapısı var. O yüzden her oda başkanı kendi bölgesine ilişkin olarak bilgi veriyor. Bizler de bu bilgiler ışığında çiftçinin sorunlarını mümkün olduğunca üst mercilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu tür toplantılar da bu açıdan çok verimli geçiyor. Programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Ziraat Odası Başkanları Elbistanda Buluştu