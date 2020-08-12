Ziraat Odaları Başkanları’ndan ay çekirdeğinde gümrük düzenlemesi tepkisi

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, düzenlemenin geri alınması gerektiğinin altını çizerek, “Bu vergi düzenlemesi, su geçerken at değiştirme anlamına geliyor” dedi.

Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiralioğlu ise, hasat zamanında alınan bu kararın çiftçi açısından mağduriyete yol açacağını dile getirdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararına ilişkin yayınlanan Ek Kararda yer alan çerezlik ay çekirdeğinde uygulanacak yeni gümrük vergisine ilişkin olarak Kahramanmaraş Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut’un ev sahipliğinde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, çerezlik ay çekirdeği ekimi yapılan Afşin Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiralioğlu, Göksun Ziraat Odası Başkanı Selim Cüce ve Ekinözü Ziraat Odası Başkanı Seyfullah Pamuk katıldı.

Toplantıda ilk olarak değerlendirme yapan Kahramanmaraş Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Çin’den ithal edilen ay çekirdeğinde yüzde 27 olan gümrük vergisinin yüzde 3 olarak değiştirildiğini; bu vergi oranına ek olarak ton başına 240 Euro Toplu Konut Fonu uygulaması kararlaştırıldığını anımsattı.

Bu vergi düzenlemesine bir türlü anlam veremediklerini vurgulayan Başkan Bulut, “Bazı tarım ürünlerinde gümrük vergileri düşürüldü. Çerezlik ay çekirdeğinde 9 kat bir düşüş var. Yüzde 27’den yüzde 3’e düşürüldü. Bu üründeki fiyat politikası kuzey ilçelerdeki çiftçileri yakından ilgilendiriyor. Kuzey ilçelerde çerezlik ay çekirdeği yoğun bir şekilde ekiliyor. Afşin ve Elbistan çiftçisi, sadece bölgede değil Sivas, Ağrı, Kars ve Erzurum’da bile ekim yapıyor. Türkiye’de de birçok ilde ay çekirdeği ekimi yapılıyor. Verginin, tam hasat zamanında 9 kat düşürülmesi kararına anlam veremedik. Sanki ülkemizde çerezlik ay çekirdeği sıkıntısı varmış gibi ithal etme çabasının nedenini bilmiyoruz. Bu karar, suyu geçerken at değiştirmeye benzedi” dedi.

Elbistan, Afşin, Göksun ve Ekinözü ilçelerindeki tüm mahalle muhtarlarından imza topladıklarını ifade eden Başkan Bulut, şöyle konuştu:

“200’e yakın mahalle muhtarımızın imzası var. Bu imzaları, bizim imzaladığımız dilekçe eşliğinde bakanlıklarımıza ve genel merkezimize göndereceğiz. Tepkimizi birçok platformdan dile getiriyoruz. Tüm oda başkanlarımızla da irtibatlı olarak çalışıyoruz. İnşallah bizim sesimizi duyarlar. Çiftçimizin mağduriyetini önlemek için tekrar bir düzenleme yaparlar. Bakan beyi yanlış bilgilendirmiş olabilirler. Türkiye’deki çerezlik ay çekirdeği rekoltesini bilmiyor olabilirler. Elbistan ve Afşin bölgesinde geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 40 bin çerezlik ay çekirdeği üretilirdi. Şuanda bizim bölgede 60 bin dönüme yakın çerezlik ay çekirdeği ekimi yapılıyor. Rekolteyi bilmeden, bir tarım politikası olmadan hasat zamanı bu kararın alınması çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattı.”

Çin’den yapılacak ithalatın, yerli olarak üretilen ürün fiyatında düşüşün önünü açmaması için firmalara çağrıda bulunan Başkan Bulut, “Ülkemizin bazı bölgelerinde beyaz ay çekirdeği hasadı yapılıyor. Fiyatlar da 9-10 lira arasında gidiyor. Esnaflarımız, çiftçiyi fiyat noktasında mağdur etmesinler. Aksi takdirde çiftçilerimiz beyaz ay çekirdeğine dönüş yapabilir. Fiyat düşerse siyah çekirdeği ekmenin bir anlamı kalmıyor. Esnaflarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Çiftçimizin sesini duyurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.