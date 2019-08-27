Zincirleme kazada baba ile oğlu hayatını kaybetti

Kazada yaşamını yitirenlerin Elbistan’a bağlı Taşburun Mahallesi nüfusuna kayıtlı baba ile oğlu olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yapar’ın (42) kullandığı 46 E 7376 plakalı tıra, Yunus Eren (37) idaresindeki 46 EZ 711 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araca, Bayram Sakızcı (22) yönetimindeki 31 ACJ 113 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından tam bir can pazarı yaşandı. Bölgeye çok sayıda çok sayıda jandarma, 112 Acil Servis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, hafif ticari araçta bulunan İsmet Eren (72) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Eren ile 7 yaşındaki ikiz çocukları Mehmet Emin ve İsmet Emin Eren itfaiye ve acil sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak Afşin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan sürücü Yunus Eren, ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edildi. Talihsiz sürücü, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan sürücü Bayram Sakızcı ile Mehmet Sönmez (27) de yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.























