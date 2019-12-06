Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Durdu Alp’in (52) kullandığı 46 D 1668 plakalı otomobil, Elbistan Göksun karayolunun Ördek Mahallesi kesiminde, sollamaya çalıştığı 55 JY 291 plakalı kamyonetin çamurluğuna sonra da karşı yönden gelen Celal Aydın idaresindeki P 6751 plaka otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüleriyle yolculardan Suna (49), Sema (26), Zehra (18), Mustafa (1) ve Ravza Derin Aydın (1) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kazazedelere geçmiş olsun kış geldi ya artık o yolda kaza bitmeez Allah ölümlü kazalardan korusun yolun yapılmamasında vebali olanları da Allah kahretsin