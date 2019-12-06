banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Elbistan-Göksun karayolunda iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Durdu Alp’in (52) kullandığı 46 D 1668 plakalı otomobil, Elbistan Göksun karayolunun Ördek Mahallesi kesiminde, sollamaya çalıştığı 55 JY 291 plakalı kamyonetin çamurluğuna sonra da karşı yönden gelen Celal Aydın idaresindeki P 6751 plaka otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüleriyle yolculardan Suna (49), Sema (26), Zehra (18), Mustafa (1) ve Ravza Derin Aydın (1) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Duyarlı Albıstani 3 saat önce

kazazedelere geçmiş olsun kış geldi ya artık o yolda kaza bitmeez Allah ölümlü kazalardan korusun yolun yapılmamasında vebali olanları da Allah kahretsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)