Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı



Alınan bilgilere göre, Ali P.’nin kullandığı 46 ZD 265 plakalı hafif ticari araca, dönüş yapmak istediği sırada arkadan gelen Abdussamed A.’nın idaresindeki 34 JH 9593 plakalı otomobil çarptı. Kaza yapan araçlara, Abdullah A. yönetimindeki 34 SME 15 plakalı otomobil de duramayarak çarptı. Kazada, araçlarda bulunan Hanım P., Sultan Y., Emine A. ve Emrullah A. adlı yolcular yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.