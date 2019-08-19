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Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

Elbistan’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil birbirine girerken olayda büyük şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi
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Kaza, Saraybosna Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, H.A.’nın kullandığı 46 AAL 106 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda H.D.K. idaresindeki 40 LA 373 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma ile birlikte tekeri kopan H.D.K.’ye ait otomobil, park halindeki 46 VL 311 plakalı hafifi ticari araca çarparak durabildi. H.A.’nın kullandığı diğer otomobil ise, park halindeki 46 D 8537 plakalı otomobile çarptıktan sonra boş arsadaki duvara çarparak durdu. Büyük şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.






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