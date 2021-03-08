Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, Osmanlı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feride K.’nın kullandığı 01 FK 310 plakalı otomobil, Ufuk G. idaresindeki 46 J 3012 plakalı öğrenci servisine yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan öğrenci servisi, karşı şeritte park halindeki 46 ABN 079 plakalı minibüse çarptı. Kazada, şoför kısmı hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Ufuk G. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi, çevredeki vatandaşlarca yapılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, polis ekiplerinin çalışmasının ardından olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



