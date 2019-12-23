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Zincirleme kaza: 3 yaralı

Elbistan’da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, Şeyh Edebali Caddesi ile Ofis Sokak’ın kesiştiği kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ofis sokak üzerinden ilerleyen 31 E 6930 plakalı otomobille Şeyh Edebali Caddesi’nden gelen 46 ABC 116 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Ticari araçla çarpışan otomobil, yol kenarındaki bir apartmanın kolonuna çarparak durabildi. Savrulan ticari araç ise, karşı yönden gelen 46 VA 053 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulanslarınca Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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