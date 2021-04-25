‘Zimem defteri’ geleneği ile bakkal borçlarını ödediler

Elbistan’da bir grup hayırsever, 20’şer TL bağışta bulunarak topladıkları paralarla ‘zimem defteri’ geleneğini yaşatıp 18 ailenin bakkal borcunu ödedi.

Elbistan’da isimlerini açıklamayan bir grup hayırsever, sosyal medya üzerinden yapılan bir çağrı üzerine harekete geçti. Kampanya kapsamında herkes 20’şer lira bağışta bulundu. Kısa sürede toplam 6 bin 620 TL para toplandı. Hayırseverler, bu paranın büyük bir kısmı ile Osmanlı'dan gelen "Zimem Defteri" geleneğini yaşattı. Dezavantajlı mahallelerdeki bakkal ve fırınları gezen hayırseverler ödeme güçlüğü çekenlerin borçları kapatıldı. Veresiye defterlerindeki borçlar tek tek toplandıktan sonra parası ödenip silindi. Toplamda 18 ailenin bakkal borcu ödenirken aynı zamanda fırınlardaki 500 ekmeklik borç da silindi. Kalan para ile de 4 aileye ramazan paketi ulaştırıldı.

Hayırseverler, kampanyayı ramazan ayı süresince devam ettireceklerini belirterek destek olan herkese teşekkür ettiler.