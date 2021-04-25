Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
‘Zimem defteri’ geleneği ile bakkal borçlarını ödediler
‘Zimem defteri’ geleneği ile bakkal...
Ağlayan gelinleri koparanları 80 bin liralık ceza bekliyor
Ağlayan gelinleri koparanları 80 bin...
23 Nisan’a sade tören
23 Nisan’a sade tören
Ünal’dan Elbistan’a ziyaret
Ünal’dan Elbistan’a ziyaret
SMA hastası Ela bebeğin kaybedecek zamanı kalmadı
SMA hastası Ela bebeğin kaybedecek...
banner191
banner162

‘Zimem defteri’ geleneği ile bakkal borçlarını ödediler

Elbistan’da bir grup hayırsever, 20’şer TL bağışta bulunarak topladıkları paralarla ‘zimem defteri’ geleneğini yaşatıp 18 ailenin bakkal borcunu ödedi.

‘Zimem defteri’ geleneği ile bakkal borçlarını ödediler
banner167

Elbistan’da bir grup hayırsever, 20’şer TL bağışta bulunarak topladıkları paralarla ‘zimem defteri’ geleneğini yaşatıp 18 ailenin bakkal borcunu ödedi.

Elbistan’da isimlerini açıklamayan bir grup hayırsever, sosyal medya üzerinden yapılan bir çağrı üzerine harekete geçti. Kampanya kapsamında herkes 20’şer lira bağışta bulundu. Kısa sürede toplam 6 bin 620 TL para toplandı. Hayırseverler, bu paranın büyük bir kısmı ile Osmanlı'dan gelen "Zimem Defteri" geleneğini yaşattı. Dezavantajlı mahallelerdeki bakkal ve fırınları gezen hayırseverler ödeme güçlüğü çekenlerin borçları kapatıldı. Veresiye defterlerindeki borçlar tek tek toplandıktan sonra parası ödenip silindi. Toplamda 18 ailenin bakkal borcu ödenirken aynı zamanda fırınlardaki 500 ekmeklik borç da silindi. Kalan para ile de 4 aileye ramazan paketi ulaştırıldı.

Hayırseverler, kampanyayı ramazan ayı süresince devam ettireceklerini belirterek destek olan herkese teşekkür ettiler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler