Zehir tacirlerine operasyon: 3 kişi tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlediği eşzamanlı operasyonla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Koronavirüs salgını kapsamında sahanın her noktasında sıkı tedbir alınmasına rağmen zehir tacirliği yapanlara yönelik, Elbistan ve Afşin ilçeleri ile Gaziantep ilinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda M.Ş. isimli şüpheli Afşin’de, bu şahsa uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen M.A.Y. ile Y.G. de Gaziantep ilinde yakalandı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Afşin Adliyesi’ne çıkarılan 3 şüpheli, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.