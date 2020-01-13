Zehir tacirlerine bir darbe daha

Edinilen bilgiye göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sanayi sitesindeki bir işyerini takibe aldı. Söz konusu işyerine operasyon düzenleyen ekipler, İ.U., C.D. ve N.Ş. isimli şahısları gözaltına aldı. Operasyonda uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, İ.U.'nun iş yerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.U. ve C.D., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerince uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda suç ve suçluların tespitine yönelik çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız olarak sürdüğü belirtildi.