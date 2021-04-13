Zehir tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandıktan sonra hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık A.A., beraatını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanığın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık A.A.’ya uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

Tutuklanan sanık, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.