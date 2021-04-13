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Zehir tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Zehir tacirine 12 yıl 6 ay hapis cezası
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Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandıktan sonra hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık A.A., beraatını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanığın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık A.A.’ya uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

Tutuklanan sanık, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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Zehir Tacirine 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası